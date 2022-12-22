ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом в истории
Международная федерация футбола (ФИФА) удалила в соцсетях пост, в котором назвала Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
Международная федерация футбола (ФИФА) удалила в соцсетях пост, в котором назвала Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
Связано это с тем, что под записью многие поклонники португальца Криштиану Роналду оставляли негативные комментарии.
«Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию», — говорилось в сообщении.
Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.
Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.