ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом в истории

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Связано это с тем, что под записью многие поклонники португальца Криштиану Роналду оставляли негативные комментарии.

«Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию», — говорилось в сообщении.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.