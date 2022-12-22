Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд лайков в истории соцсетей

Ранее семикратный обладатель «Золотого мяча» после победы на чемпионате мира в Катаре выложил фотографию с кубком мира. Пост побил рекорд по количеству лайков в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), опередив по этому показателю знаменитую фотографию куриного яйца.

На данный момент публикация Месси набрала более 70 млн лайков. По этому показателю пост аргентинца обошел видео филиппинки Беллы Порч, которое оценили более 60 млн человек.