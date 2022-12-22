Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд лайков в истории соцсетей
Пост нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси набрал рекордное количество лайков в истории социальных сетей.
Пост нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси набрал рекордное количество лайков в истории социальных сетей.
Ранее семикратный обладатель «Золотого мяча» после победы на чемпионате мира в Катаре выложил фотографию с кубком мира. Пост побил рекорд по количеству лайков в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), опередив по этому показателю знаменитую фотографию куриного яйца.
На данный момент публикация Месси набрала более 70 млн лайков. По этому показателю пост аргентинца обошел видео филиппинки Беллы Порч, которое оценили более 60 млн человек.
В воскресенье сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. Основное время финального матча мирового первенства в Катаре между командами Аргентины и Франции завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2. Выигравший впервые чемпионат мира Месси отметился дублем, а также был назван лучшим игроком турнира.