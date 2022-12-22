Сборная России переместилась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 22 декабря. Сборная России переместилась с 33-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Действующий чемпион мира сборная Аргентины поднялась с третьей на вторую строчку, набрав 1 838 очков. Лидером продолжает оставаться команда Бразилии (1 840 очков), тройку замыкают финалисты мирового первенства в Катаре французы (1 823). Далее идут команды Бельгии (1 781), Англии (1 774), Нидерландов (1 740), Хорватии (1 727), Италии (1 723), Португалии (1 702) и Испании (1 692).