Чеслав Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши

«От имени правления PZPN мы хотели бы поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев работы в качестве тренера. Однако для того, чтобы правильно оценить работу тренера, нам пришлось учитывать и другие ключевые вопросы, такие как перспективное представление о дальнейшем функционировании сборной и направление ее развития. Поэтому после многих встреч и анализов мы приняли непростое решение о прекращении нашего сотрудничества. Чеслав Михневич — опытный тренер, и я уверен, что он не будет долго ждать новых предложений о работе. Желаем ему удачи и дальнейших успехов в карьере», — сказал глава PZPN Цезарий Кулеша.