Чеслав Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинет свой пост по истечении контракта, сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).
Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинет свой пост по истечении контракта, сообщается на сайте Польского футбольного союза (PZPN).
PZPN принял решение не продлевать контракт с Михневичем, который истекает 31 декабря, после «тщательного анализа» его работы.
«От имени правления PZPN мы хотели бы поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев работы в качестве тренера. Однако для того, чтобы правильно оценить работу тренера, нам пришлось учитывать и другие ключевые вопросы, такие как перспективное представление о дальнейшем функционировании сборной и направление ее развития. Поэтому после многих встреч и анализов мы приняли непростое решение о прекращении нашего сотрудничества. Чеслав Михневич — опытный тренер, и я уверен, что он не будет долго ждать новых предложений о работе. Желаем ему удачи и дальнейших успехов в карьере», — сказал глава PZPN Цезарий Кулеша.
Михневич возглавил сборную Польши в конце января этого года. Под руководством 52-летнего специалиста национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата мира в Катаре, где дошла до ⅛ финала, а также сохранила место в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА.