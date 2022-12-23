Анатолий Бышовец сравнил чемпионаты мира в Катаре и в России
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил мировые первенства в Катаре и в России и сравнил их.
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил мировые первенства в Катаре и в России и сравнил их.
«Много общего было и по ходу самого чемпионата. Сюрпризы: фавориты покинули чемпионат, не выйдя в плей-офф. Думаю, что внимание, конечно, болельщиков было сопряжено в основном на концовке чемпионата. В 2018 году у нас это было выступление России, сыгравшей до матча с Хорватией. Общее этих чемпионатов в том, что матчи заканчивались в дополнительное время, что говорит об интенсивности встреч. Концовка с финалом поднимает всплеск эмоций», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.
Победителем турнира в Катаре стала сборная Аргентины, которая в драматичном матче сумела одолеть французов. После 120 минут игры команды не выявили победителя — 3:3, в серии пенальти сильнее были южноамериканцы — 4:2.