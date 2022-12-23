«Я просто веселюсь со всеми» Как хорватская болельщица устроила сексуальную революцию в Катаре и стала звездой Чемпионата

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12ЗавершенХорватия2Марокко1
Финал
тв
18.12ЗавершенПенальтиАргентина3 (4)Франция3 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:04 (мск), источник: Lenta.Ru

«Я просто веселюсь со всеми» Как хорватская болельщица устроила сексуальную революцию в Катаре и стала звездой Чемпионата

В Катаре колоритных персонажей на трибунах было немного, или же они просто растворились в толпах фейковых болельщиков топ-сборных из отсутствующих на мундиале Индии и Пакистана. Тяжелую ношу по популяризации фанатского движения на ЧМ на свои хрупкие плечи практически в одиночку взвалила хорватская модель Ивана Кнолль.

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ЧМ-2018 подарил миру сразу несколько болельщиков-мемов: поедающих сосиски двух мужчин и женщину в кокошниках, нецензурно кричащего о любви к России бразильца, а также «самую красивую фанатку» команды-хозяйки, которая оказалась актрисой фильмов для взрослых. Спустя четыре года в Катаре колоритных персонажей на трибунах было гораздо меньше, или же они просто растворились в толпах фейковых болельщиков топ-сборных из отсутствующих на мундиале Индии и Пакистана. Тяжелую ношу по популяризации фанатского движения в Катаре на свои хрупкие плечи практически в одиночку взвалила хорватская модель Ивана Кнолль, которая на протяжении всего турнира страстно поддерживала национальную сборную в откровенных нарядах. «Лента.ру» — о болельщице, которая умудрилась выйти победительницей из дуэли с консервативным арабским миром и стала одним из символов чемпионата мира.

Вызов нравам

Все началось 23 ноября, в день первого матча сборной Хорватии на турнире. Лука Модрич и компания скатали унылую нулевую ничью с Марокко, а самой обсуждаемой персоной матча стала… Кнолль! Модель пришла на стадион в облегающем платье в пол с длинными рукавами в цветах хорватского флага. У платья даже был капюшон, покрывавший голову Иваны, но одна важная деталь наряда все же безумно разозлила местных фанатов и жителей. У платья, выглядящего сзади целомудренным, было очень глубокое декольте, которое идеально подчеркивало достоинства фигуры Кнолль.

Модель попала в объективы фото- и видеокамер, опубликовала снимки с матча в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на полмиллиона подписчиков и взорвала информационное поле. В соцсетях на дерзкую фанатку обрушился шквал критики со стороны местных жителей: ее всячески оскорбляли, призывали убираться из Катара и даже просили правоохранителей завести на нее уголовное дело. Многие девушки в такой ситуации немедленно покинули бы страну или как минимум извинились, но Кнолль выбрала иной путь. Для начала она жестко раскритиковала уровень организации турнира.

Это катастрофа. Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья более 20 дней не могут получить Hayya Card (аналог Fan ID — прим. «Ленты.ру»), а у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддержать сборную Хорватии. Понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк.

Ивана Кнолль

После резонансного выступления в прессе Кнолль явилась на матч второго тура между сборными Хорватии и Канады в платье с менее очевидным декольте. Правда, теперь наряд был максимально коротким и не прикрывал плечи, что бросало еще более суровый вызов местным традициям. Ивана получила новую порцию хейта: комментарии к фотографиям с матча в ее Instagram разрывались от негодования арабских (и не только) мужчин и женщин. Платье Кнолль называли неуместным и обвиняли ее в неуважении к катарской культуре. Хорватской болельщице досталось даже от румынской теннисистки Андреи Пришкариу.

С каких пор футбол — это женская грудь? И не заставляйте меня начинать разговоры о выборе одежды в стране, где несколько правил являются обязательными. Женщина может быть сексуальной в разных нарядах, я вам это гарантирую.

Андрея Пришакариу

Но дальше оскорблений в соцсетях и критики дело снова не пошло. Кнолль продолжала балансировать на грани, и на все следующие матчи сборной Хорватии одевалась все более откровенно. Платья сменили обтягивающие лосины и топы, больше похожие на бюстгальтеры. Неизменными оставались лишь цвета хорватского флага, в которых был выполнен каждый новый лук.

От ненависти до любви

Удивительно, но с Кнолль, кроме диванных комментаторов в сети, никто и не собирался бороться. Хорватскую фанатку продолжали пускать на матчи, та охотно позировала для фотокорреспондентов и не отказывала в селфи болельщикам, в том числе и местным. Те, кто не отваживался подойти к новоявленному секс-символу ЧМ, снимали ее издали. В сети множество фотографий мужчин и женщин в традиционных нарядах, которые смотрят на Ивану с нескрываемым восхищением. Никакого негатива офлайн, по утверждениям Кнолль, она за весь чемпионат мира так и не получила.

Я была очень удивлена и очень счастлива от того, что катарцы принимают мой стиль. Со мной фотографируются и женщины, и мужчины, и дети. Здесь много людей из других стран. Не встретила ни одной негативной реакции на мою одежду.

Ивана Кнолль

По ходу первенства планеты у Кнолль брали интервью журналисты самых разных СМИ, она также побывала в прямом эфире телешоу известного британского журналиста Пирса Моргана. В том же включении участвовал местный бизнесмен Мохаммед Хасан аль-Джефаири, которого британец прямо спрашивал об отношении к нарядам Кнолль. Тот не демонстрировал в эфире никакой агрессии и лишь отметил, что не очень привык к таким перформансам. Кроме того, мужчина с улыбкой на лице предложил хорватке примерить традиционное катарское платье и выразил уверенность, что она будет в нем очень хорошо смотреться.

Кнолль в свои 30 до сих пор не замужем, благо на чемпионате мира у нее была масса возможностей наладить личную жизнь. По словам хорватки, она пользовалась огромной популярностью у местных шейхов и даже футболистов-участников турнира.

Некоторые сообщения, которые я получила в социальных сетях, были приглашениями встретиться от футболистов, играющих на чемпионате мира. Я просто веселюсь со всеми. Полагаю, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Не хочу ни с кем здесь встречаться. Намерена заставить людей улыбаться, вот и все.

Ивана Кнолль

Рассталась с Катаром Кнолль на суперпозитивной ноте. В одном из последних постов в Instagram Ивана рассыпалась в комплиментах стране, местным жителям и организаторам турнира. От жесткой обструкции, которую модель устроила принимающей стороне, не осталась и следа. Хорватка также пообещала вернуться в Катар.

Золотое дно

Кнолль, ставшая главным символом Хорватии последних недель, родилась в немецком Франкфурте 30 лет назад. В детстве Ивана с семьей вернулась на историческую родину, а после окончания школы решила посвятить жизнь модельному бизнесу. В 2016-м Кнолль завоевала титул «Мисс Хорватия», что дало ей отличное подспорье для раскрутки аккаунта в Instagram. Позже девушка завела и TikTok.

Наполнение соцсетей у Иваны стандартное: миллион откровенных фотографий и видео со всех уголков света, эротически-зазывающие танцы и рекламные посты.

Есть там и фотографии со всевозможных спортивных мероприятий. Оказывается, традицию появляться в откровенных нарядах Кнолль завела давно: похожие наряды она использовала на чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, матчах НБА и Супербоуле-2022. Однако по-настоящему выстрелило это только в Катаре. Казалось, за такие рискованные перформансы девушку в этой мусульманской стране могли бы отправить за решетку. Но она не только на свободе, но и в зените славы.

Аккаунт Кнолль в Instagram за время ЧМ продемонстрировал взрывной рост. Теперь вместо 500 тысяч у хорватки 3,5 миллиона подписчиков. Несложно представить, как это отразилось на стоимости рекламы, а также уровне продаж вещей ее собственного бренда Knolldoll. Интересно, что на весь ассортимент, состоящий из трех позиций (слитный, раздельный купальники и мужские плавки, выполненные в цветах хорватского флага), установлена одна цена — 55 евро за штуку. Возможно, теперь Кнолль ее повысит и расширит ассортимент.

Огромный вклад в успех Иваны внесла и сборная Хорватии, которая во многом неожиданно задержалась на чемпионате мира на максимально возможное количество матчей и в итоге завоевала бронзу. Если бы команда упаковала вещи домой после групповой стадии, девушка точно бы не успела стать настолько популярной.

Заставить организаторов чемпионата мира в Катаре смягчить позицию по отношению к употреблению алкоголя за время чемпионата мира так и не удалось. Зато скромными силами Кнолль в стране точно произошла мини-сексуальная революция. Захлебнется ли она с окончанием праздника футбола, или перформанс Иваны будет иметь какие-то дальнейшие последствия — сказать сложно. Бесспорно лишь то, что Кнолль добавила мундиалю в консервативной исламской стране ярких и таких необходимых красок.

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1
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Италия
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Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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