Федерация футбола Франции обратилась к аргентинцам из-за оскорблений Мбаппе

«Я написал своему коллеге из аргентинской ассоциации о том, что считаю все эти эксцессы ненормальными в контексте спортивных соревнований, мне трудно их понять. Это заходит слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым», — приводит слова Ле Граэ Ouest-France.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти). Мбаппе отметился в финальном матче хет-триком. После игры было опубликовано видео, на котором Мартинес объявил в раздевалке минуту молчания по Мбаппе, голкипер продолжил насмехаться над форвардом во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе. Мартинес демонстрировал куклу с прикрепленной фотографией Мбаппе, а болельщики сожгли бутафорскую крышку гроба с изображением французского футболиста.