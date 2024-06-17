Сербские болельщики сожгли флаг Албании на Евро: видео
Болельщики сборной Сербии сожгли флаг Албании перед матчем группового этапа со сборной Англии.
Болельщики сборной Сербии сожгли флаг Албании перед матчем группового этапа со сборной Англии.
Инцидент произошел в Гельзенкирхене. Неизвестный провоцировал сербских фанатов, демонстрируя албанский флаг, болельщики сборной Сербии отобрали флаг и сожгли его.
Сборная Сербии проиграла англичанам с минимальным счетом 0:1. Единственный мяч на 13-й минуте забил полузащитник Джуд Беллингем.
В группе С вместе со сборными Англии и Сербии играют команды Дании и Словении, которые ранее сыграли вничью. Во втором туре группового этапа Евро-2024, который пройдет 20 июня, англичане сыграют с датчанами, а сербы — со словенцами.
Напомним, что Албания впервые в истории вышла на чемпионат Европы. В матче первого тура группового этапа команда Силвиньо уступила Италии со счетом 1:2.
Позднее УЕФА открыл дело против Албании за поведение болельщиков. Албанские фанаты бросали на поле посторонние предметы, использовали пиротехнику, выбегали на поле и демонстрировали провокационные сообщения.