Бельгию победил тренер, который начинал с продажи кофе

Победа Словакии над Бельгией (1:0) — пока главная сенсация Евро. Героями матча стали и автор гола Иван Шранц, и выбивший с линии ворот мяч Давид Ганцко, гигантское число шуток будет про незасчитанный дубль Ромелу Лукаку, но много внимания заслуживает и 55-летний Франческо Кальцона.

Это главный тренер сборной Словакии, который долго продавал кофе, а потом внезапно стал тренировать. И первую самостоятельную работу получил именно в сборной Словакии.

Успешный торговец кофе, который помог Маурицио Сарри

Профессиональным футболистом Кальцона не стал — и между тренировками сначала работал торговым агентом в кофетраке, а потом стал директором. Андрей Клещенок приводил в материале про Кальцону слова владельца компании, где работал будущий тренер:

«Мы предложили Франческо управлять баром, но ему не хватало времени между тренировками. Поэтому он по собственной воле начал как торговый агент. Разъезжал по знакомым, убеждая каждого попробовать и купить наш кофе.



У него невероятная сила воли. Он придумал все, и благодаря ему у нас шесть фургонов, которые развозят продукты каждый день. Чиччо был новатором не только в футболе. Когда он сказал, что уходит, я плакал».

Роберто Чирелли, спортивный директор клуба из низшего дивизиона «Кастильон Фиорентино», рассказывал, что Кальцона приехал к нему в 2001 году еще футболистом, а после ухода через несколько лет поставлял команде кофе. Однажды поинтересовался, как проходят решающие матчи. Чирелли рассказал, а заодно спросил — может ли Кальцона объяснить ему, как бы он управлял командой в следующем сезоне.

Кальцона объяснил — и получил работу. Цитата Чирелли: «С того момента он прошел большой путь, но его скамейка все еще здесь — в Кастильонезе».

Ранее Кальцона познакомился и подружился с Маурицио Сарри. «Нас с Сарри познакомил общий друг, — рассказывал Кальцона в подкасте Lo Stellato. — Он работал в банке, а я искал финансового консультанта. Между нами сразу возникла химия: мы так и не заговорили о деле, но 3−4 часа болтали об игре».

Кальцона и принес Сарри первый вариант серьезной работы. «Я проводил один из последних сезонов в Эччеленце, — вспоминал назначение Чиччо. — А Сарри был моим финансовым консультантом, хотя мы всегда говорили только о футболе. Команды у него не было. Однажды “Теголето” уволил тренера и предложил место мне, но я хотел только играть. Так что я посоветовал Маурицио. Так все и началось».

Вместе они трудились 12 лет от Серии D до борьбы за чемпионство в Серии А. За это время Кальцона дорос до работы ассистентом с «Перуджей», «Алессандрией», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи» и «Кальяри». Работа в сборной Словакии — первая самостоятельная.

В Словакию Кальцону позвал Гамшик. Звонок раздался на заправке

Кальцона говорил, что у него ему предлагали работу главным, но он отказывался, так как был вполне доволен тем, чем занимается. А потом случился звонок Марека Гамшика на заправке недалеко от дома в Ареццо: «Мы общались с Мареком со времен “Наполи”, но я никак не думал, что он спросит меня, хочу ли я возглавить сборную Словакии. Сказал ему: “Подожди, заправлюсь, и подумаем”. И в итоге перезвонил через десять минут. От такого предложения я отказаться не смог».

После выхода Словакии на Евро Кальцона рассказывал, что скучает по работе поставщика кофе: «Каждый день вспоминаю об этой работе. Я бы остался тем, кем я был, был бы счастлив выполнять даже такую работу. Я и до сих пор дружу с бывшими коллегами. В футболе хотел добиться чего-то значимого — и теперь сделал это».

Впервые стал главным тренером — и попал на Евро

В конце лета 2022-го Кальцона возглавил сборную Словакии. За год до этого команда не вышла из группы на Евро, получив 0:5 от Испании, потом дважды проиграла Казахстану в Лиге наций, заодно не отобралась на ЧМ-2022.

Жеребьевка квалификации к Евро-2024 с такими результатами особо ничего хорошего не предвещала — суперфаворит Португалия, всегда колючие боснийцы, заметно прогрессировавшая команда Люксембурга, да и Исландию еще надо обыграть. Казалось, серьезных проблем не должно возникнуть только с Лихтенштейном.

А вышло отлично — да, сначала 0:0 с Люксембургом, да, два поражения от Португалии — но минимальных, в остальных же матчах — семь побед. И выход на Евро напрямую. С португальцами, кстати, уперлись капитально и были единственной командой в группе, которая им забила. Тоже достижение — остальные девять игр Португалия сыграла всухую.

Причем Кальцона сделал все это с самым возрастным составом среди всех команд квалификации, как посчитала Opta — средний возраст игроков составил 29 лет и 264 дня.

Весенние товарищеские матчи не слишком удались — поражение от австрийцев и ничья с норвежцами, но и Кальцона в этот момент больше был занят параллельной работой с «Наполи». А как вернулся в сборную полноценно, Словакия летом порвала по 4:0 Сан-Марино и Уэльс.

На Евро Словакия еще и победила Бельгию.