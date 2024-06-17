Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
16:00Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
19:00Бельгия0Словакия1
Группа DПерерыв
тв
22:00Австрия0Франция1
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
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тв
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22:24 (мск), источник: Sports

Бельгию победил тренер, который начинал с продажи кофе

И хорошо продавал!

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Источник: AFP 2023

Победа Словакии над Бельгией (1:0) — пока главная сенсация Евро. Героями матча стали и автор гола Иван Шранц, и выбивший с линии ворот мяч Давид Ганцко, гигантское число шуток будет про незасчитанный дубль Ромелу Лукаку, но много внимания заслуживает и 55-летний Франческо Кальцона.

Это главный тренер сборной Словакии, который долго продавал кофе, а потом внезапно стал тренировать. И первую самостоятельную работу получил именно в сборной Словакии.

Успешный торговец кофе, который помог Маурицио Сарри

Профессиональным футболистом Кальцона не стал — и между тренировками сначала работал торговым агентом в кофетраке, а потом стал директором. Андрей Клещенок приводил в материале про Кальцону слова владельца компании, где работал будущий тренер:

«Мы предложили Франческо управлять баром, но ему не хватало времени между тренировками. Поэтому он по собственной воле начал как торговый агент. Разъезжал по знакомым, убеждая каждого попробовать и купить наш кофе.

У него невероятная сила воли. Он придумал все, и благодаря ему у нас шесть фургонов, которые развозят продукты каждый день. Чиччо был новатором не только в футболе. Когда он сказал, что уходит, я плакал».

Роберто Чирелли, спортивный директор клуба из низшего дивизиона «Кастильон Фиорентино», рассказывал, что Кальцона приехал к нему в 2001 году еще футболистом, а после ухода через несколько лет поставлял команде кофе. Однажды поинтересовался, как проходят решающие матчи. Чирелли рассказал, а заодно спросил — может ли Кальцона объяснить ему, как бы он управлял командой в следующем сезоне.

Кальцона объяснил — и получил работу. Цитата Чирелли: «С того момента он прошел большой путь, но его скамейка все еще здесь — в Кастильонезе».

Ранее Кальцона познакомился и подружился с Маурицио Сарри. «Нас с Сарри познакомил общий друг, — рассказывал Кальцона в подкасте Lo Stellato. — Он работал в банке, а я искал финансового консультанта. Между нами сразу возникла химия: мы так и не заговорили о деле, но 3−4 часа болтали об игре».

Кальцона и принес Сарри первый вариант серьезной работы. «Я проводил один из последних сезонов в Эччеленце, — вспоминал назначение Чиччо. — А Сарри был моим финансовым консультантом, хотя мы всегда говорили только о футболе. Команды у него не было. Однажды “Теголето” уволил тренера и предложил место мне, но я хотел только играть. Так что я посоветовал Маурицио. Так все и началось».

Вместе они трудились 12 лет от Серии D до борьбы за чемпионство в Серии А. За это время Кальцона дорос до работы ассистентом с «Перуджей», «Алессандрией», «Сорренто», «Эмполи», «Наполи» и «Кальяри». Работа в сборной Словакии — первая самостоятельная.

В Словакию Кальцону позвал Гамшик. Звонок раздался на заправке

Кальцона говорил, что у него ему предлагали работу главным, но он отказывался, так как был вполне доволен тем, чем занимается. А потом случился звонок Марека Гамшика на заправке недалеко от дома в Ареццо: «Мы общались с Мареком со времен “Наполи”, но я никак не думал, что он спросит меня, хочу ли я возглавить сборную Словакии. Сказал ему: “Подожди, заправлюсь, и подумаем”. И в итоге перезвонил через десять минут. От такого предложения я отказаться не смог».

После выхода Словакии на Евро Кальцона рассказывал, что скучает по работе поставщика кофе: «Каждый день вспоминаю об этой работе. Я бы остался тем, кем я был, был бы счастлив выполнять даже такую работу. Я и до сих пор дружу с бывшими коллегами. В футболе хотел добиться чего-то значимого — и теперь сделал это».

Впервые стал главным тренером — и попал на Евро

В конце лета 2022-го Кальцона возглавил сборную Словакии. За год до этого команда не вышла из группы на Евро, получив 0:5 от Испании, потом дважды проиграла Казахстану в Лиге наций, заодно не отобралась на ЧМ-2022.

Жеребьевка квалификации к Евро-2024 с такими результатами особо ничего хорошего не предвещала — суперфаворит Португалия, всегда колючие боснийцы, заметно прогрессировавшая команда Люксембурга, да и Исландию еще надо обыграть. Казалось, серьезных проблем не должно возникнуть только с Лихтенштейном.

А вышло отлично — да, сначала 0:0 с Люксембургом, да, два поражения от Португалии — но минимальных, в остальных же матчах — семь побед. И выход на Евро напрямую. С португальцами, кстати, уперлись капитально и были единственной командой в группе, которая им забила. Тоже достижение — остальные девять игр Португалия сыграла всухую.

Источник: AFP 2023

Причем Кальцона сделал все это с самым возрастным составом среди всех команд квалификации, как посчитала Opta — средний возраст игроков составил 29 лет и 264 дня.

Весенние товарищеские матчи не слишком удались — поражение от австрийцев и ничья с норвежцами, но и Кальцона в этот момент больше был занят параллельной работой с «Наполи». А как вернулся в сборную полноценно, Словакия летом порвала по 4:0 Сан-Марино и Уэльс.

На Евро Словакия еще и победила Бельгию.

Михаил Морозов

Бельгия
0:1
Первый тайм: 0:1
Словакия
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