Что грозит Сербии, если она снимется с Евро? И что будет с результатами ее матчей?

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Ранее команды не бойкотировали финальные стадии чемпионата Европы. Поэтому вопросов очень много.

Предположим, Сербия снимается. Как это устроено?

Узнаем, если снимется. УЕФА просто не предусматривает такой опции. Никакие пункты регламента не описывают ситуацию, когда кто-то добровольно отказывается играть.

Есть разве что такое: если перенос (в нашем случае — отмена) состоялся по вине какой-то сборной (равно — местной ассоциации), именно она несет любые дополнительные расходы на проезд, питание и проживание другой сборной, судейской бригады и официальных лиц матча.

Если причину признают неуважительной (например, команда просто не выйдет на матч), такую сборную также ждут серьезные проблемы.

Что будет, если сербы все-таки не шутят? Что делать с уже сыгранными матчами?

Если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, УЕФА применяет к виновнику дисциплинарные меры, «которые сочтет целесообразными, включая дисквалификацию с соревнований».

При таком бане результаты матчей сербов объявляются недействительными, очки аннулируются, соперникам по группе присуждаются победы.

А еще такая сборная теряет все права на выплаты от УЕФА. Напомним, что только за участие в Евро-2024 сборные получают по 9,25 млн евро (плюс 1 млн за каждую победу, 500 тысяч — за ничью). За каждый этап плей-офф идут дополнительные выплаты от 1,5 до 4 млн евро.

Есть ли шанс, что не дойдет до снятия?

Да, и большой. Сербы оставили себе значительный простор для маневра.

«Мы не хотим в этом участвовать. Если УЕФА не накажет нарушителей, мы подумаем, что делать дальше. Мы ожидаем строгих санкций», — сказал генеральный секретарь Федерации футбола Сербии Йован Шурбатович.

Источник: Соцсети

Понятие «строгие санкции» широкое, «подумаем, что делать дальше» — тем более. Кроме того, сербы говорят о возможности апелляции (если решение будет мягким), а ее рассмотрение может затянуться на весь турнир.

Вряд ли сербы готовы отказаться от уже заработанных почти 10 млн евро, несмотря на то, что команда далека от плей-офф — впереди матч с Данией, а в плей-офф при определенном раскладе можно выйти и с третьего места, для которого может хватить и трех очков.

Плюс албанцев и хорватов, скорее всего, и так накажут.

На этом Евро открыты дисциплинарные дела против трех сборных:

— штраф для Шотландии в 5 625 евро за бросание фанатами предметов на поле;

— как раз албанцев и сербов оштрафовали на 10 тысяч евро за оскорбительные кричалки фанатов или «передачу провокационных сообщений, не соответствующих спортивному мероприятию».

Очевидно, что все оскорбительные скандирования болельщиков зафиксированы делегатом УЕФА — так что в ближайшие часы можно ждать открытия очередного дисциплинарного слушания (обычно на это уходит около суток после инцидента). УЕФА может открыть дело, даже если даже делегат прослушал заряд — по другим материалам.

Решения принимаются довольно быстро: например, от матча Албания — Италия до вердикта прошло четверо суток. Так что вопрос может закрыться сам собой. Сербам точно не стоит горячиться.

Источник: Соцсети

Кстати, Албания и Сербия недавно сблизились — как минимум на футбольном уровне

Причина постоянных конфликтов очевидна — балканский конфликт 90-х.

Кстати, месяц назад страны пошли на историческое сближение — Албания и Сербия неожиданно подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы U21 в 2027 году.

«Так как требование по количеству стадионов не выполнено, мы будем сотрудничать с Сербской футбольной ассоциацией для совместного проведения финального этапа Евро U21», — заявила Албанская футбольная ассоциация.

Президент Сербии Александр Вучич предположил, что турнир откроется в столице Албании Тиране и завершится в его стране.

Громких конфликтов не было с отбора Евро-2016, когда матч между Сербией и Албанией в Белграде прервали на 41-й минуте из-за пролетевшего над полем дрона с албанским националистическим флагом. Игроки тогда столкнулись друг с другом, а Спортивный арбитражный суд в итоге присудил победу албанцам, которая помогла им впервые в истории принять участие на Евро в 2016 году.

После балканские сборные не играли друг с другом. Но такое возможно в плей-офф Евро. Надеемся, обойдется без огня.