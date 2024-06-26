Украина — Бельгия: стартовые составы на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Анатолий Трубин, Илья Забарный, Александр Сваток, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Роман Яремчук, Артем Довбик.

Бельгия: Кун Кастельс, Ян Вертонген, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Кевин де Брейне, Амаду Онана, Юри Тилеманс, Жереми Доку, Ромелу Лукаку, Леандро Троссард.

Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

После двух туров в группе Е Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют равное количество очков — по три. По дополнительным показателям (разница мячей) Бельгия располагается на второй строчке, Украина — на четвертой.