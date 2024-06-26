Украина — Бельгия: стартовые составы на матч Евро-2024
Сборная Украины в Штутгарте сыграет с командой Бельгии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Украины в Штутгарте сыграет с командой Бельгии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Стали известны стартовые составы команд.
Украина: Анатолий Трубин, Илья Забарный, Александр Сваток, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Роман Яремчук, Артем Довбик.
Бельгия: Кун Кастельс, Ян Вертонген, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Кевин де Брейне, Амаду Онана, Юри Тилеманс, Жереми Доку, Ромелу Лукаку, Леандро Троссард.
Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
После двух туров в группе Е Румыния, Бельгия, Словакия и Украина имеют равное количество очков — по три. По дополнительным показателям (разница мячей) Бельгия располагается на второй строчке, Украина — на четвертой.
Если Словакия с Румынией в параллельной встрече сыграют вничью, то обе сумеют гарантированно выйти из группы. В таком случае украинцам для выхода в плей-офф нужна будет только победа. Команду Сергея Реброва устроит ничья, если Словакия и Румыния сумеют в очном матче выявить победителя.