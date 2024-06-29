Мейра считает сборную Австрии главным сюрпризом группового этапа чемпионата Европы

«Конечно, одним из сюрпризов чемпионата стала сборная Грузии, сюда же Австрия, также хорошо играли албанцы, — сказал Мейра. — Если выбирать одну команду, то я бы выбрал Австрию, она стала первой в очень сложной группе. Я думаю, что все фавориты должны подходить к соперникам с уважением, потому что в плей-офф всегда тяжело, самое главное — не забывать про агрессию в атаке, соблюдать чистоту в обороне. Иначе могут начаться проблемы. Все-таки в командах, которые не являются фаворитами, есть игроки высокого уровня, в Грузии Хвича Кварацхелия, в Словакии — Станислав Лоботка. Если фавориты будут подходить к командам без уважения, то мы получим новые сюрпризы».