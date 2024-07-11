Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро

«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы, а также наилучшие пожелания на воскресный матч.



Позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последней минуте или в очередной драме в серии пенальти — тогда, я уверен, давление и пульс у всей страны существенно снизятся!



Удачи, Англия», — цитирует сообщение Карла III ВВС.