Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
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10.05 не начался Чехия
Швеция
тв
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11.05 не начался Швейцария
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Великобритания
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Австрия
тв
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11.05 не начался Словакия
Финляндия
тв
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Чехия
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Франция
тв
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37234060/
9 мая 2019, 18:03 | Спорт-Экспресс

Почему «не кликает» у Малкина и Кучерова? За что отцепили Киселевича? Последние вопросы по составу сборной перед ЧМ

Репортаж из Братиславы от Алексея Шевченко.

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Мемориал

Утром 9 мая в Братиславе зарядил нудный дождь, а чтобы подняться к памятнику советским войнам, павшим при освобождении Словакии, надо долго и упорно подниматься в гору. И там скрыться практически нигде.

Все журналисты были мокрыми, никакие зонты не спасали, но многих гораздо больше беспокоил вопрос «приедет ли сборная на возложение цветов»? Все-таки погода отлично подходит для простуды, а на следующий день уже игра против Норвегии.

Наши приехали.

— Вы с зонтами, — удивленно произнес представитель российского посольства. — По протоколу во время гимна никаких зонтов.

Наши кивнули.

— План такой, — объяснял дипломат. — Я скажу речь, затем гимн и возложение венка. Сколько у вас это обычно длится по времени?

— Максимум полчаса, — ответили ему.

— Успеем, — согласился он.

Дождь зарядил сильней, когда хоккеисты приехали. Даже на такой торжественной церемонии некоторые мелочи бросались в глаза. Так Никита Кучеров нес зонт над Никитой Гусевым, а Илья Сорокин прикрывал Андрея Василевского.

Воробьев

После того, как все закончилось, игроки поспешили в автобус. Только Сергей Андронов прошелся мимо могил, почитал имена, помолчал. Задержался Михаил Сергачев.

— Да уж, сильно промок, — я посмотрел на его пиджак.

— Очень, — вздохнул защитник сборной. — Но совершенно не боюсь, что простыну. Мы же русские.

Никто не простыл к дневной тренировке, только Богдан Киселевич уже не приехал. Никита Задоров, который только под утро завершил сезон в НХЛ, вытеснил из состава именно его.

— Мы хорошо знаем Богдана, — говорил потом Илья Воробьев. — Но на нам сказалось то, что он пропустил часть сезона.

Зачем его везли? Был, вероятно, шанс, что «Сан-Хосе» проиграет, но небольшой. Другой вопрос, почему убрали Богдана Киселевича и чем он хуже, например, других игроков обороны, которые тоже в зоне риска.

Но ответов на эти вопросы мы пока не получим. Тренировка была обычной, ничем не отличилась от того, что происходило в Брно или в Новогорске. Иностранные журналисты задавали вопросы, которые уже и не приняты на турнире.

— Вы хотите золота? — спросили они у главного тренера.

— А кто же его не хочет? — развел руками Воробьев и посмотрел на меня.

Видимо, надо было дать справку.

— Итальянцы, — подсказал я.

Вряд ли Италия — претендент, тут я не ошибусь никогда.

Отель

Сборная заселилась в отель в центре города — если кому-то захочется дойти пешком от стадиона до гостиницы, то понадобится минут сорок. Тут практически все близко. Меня поразило то, что в лобби гостиницы разместилась палатка с сувенирной продукцией «Красная машина».

— Купить ничего нельзя, — развела руками продавщица.

— В смысле? — удивился я. — А зачем вы это все поставили?

— Потому что здесь живет сборная. Но чтобы продавать, нужна лицензия, кассовый аппарат. Скорее это реклама.

Я внимательно посмотрел на нее. Розыгрыш что ли? Но потом вспомнил, что мы в Европе.

Отель у нашей команды известного бренда, так что никаких сюрпризов быть не должно.

Хартли

Боб Хартли пришел посмотреть тренировку сборной России, внимательно изучал большинство.

— Поздравляю, к вам скоро вратарь Мерзликин приедет, — говорю. — Настроение получше.

— Так он не играл два месяца, — удивился Боб. — Конечно, для нас это хорошо, но человек два месяца ходил только на тренировки по индивидуальной программе. Плюс он сейчас прилетит и ему понадобится время на акклиматизацию.

— Да уж.

— Мы еще Каспарса Даугавиньша потеряли, — вздохнул он. — На тренировке ему упали на ногу.

— Но в плей-офф попадаете?

Хартли пожал плечами.

С «Авангардом» было легче.

Зайцев

Поговорить с журналистами вышел Никита Зайцев, но в микст-зоне к нему нужен особый подход, а никто не обладает мастерством задать защитнику нужные вопросы, чтобы он завелся.

Илья Воробьев признался, что связка Малкин — Кучеров «пока не кликает». Но состав сборной к игре с Норвегией точно не изменится.

— Вы понимаете, что Никита Задоров не будет покидать скамейку штрафников по правилам ИИХФ, — спросил я у него.

— Да мы ему объясняли, — признался тренер. — Говорили об этом. Надеюсь, что он все понимает.

Это как? Задоров будет другим что ли? Быстрей бы уж чемпионат мира начался, там мы получим все ответы. ​..
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