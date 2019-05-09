Почему «не кликает» у Малкина и Кучерова? За что отцепили Киселевича? Последние вопросы по составу сборной перед ЧМ

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Мемориал

Утром 9 мая в Братиславе зарядил нудный дождь, а чтобы подняться к памятнику советским войнам, павшим при освобождении Словакии, надо долго и упорно подниматься в гору. И там скрыться практически нигде.

Все журналисты были мокрыми, никакие зонты не спасали, но многих гораздо больше беспокоил вопрос «приедет ли сборная на возложение цветов»? Все-таки погода отлично подходит для простуды, а на следующий день уже игра против Норвегии.

Наши приехали.

— Вы с зонтами, — удивленно произнес представитель российского посольства. — По протоколу во время гимна никаких зонтов.

Наши кивнули.

— План такой, — объяснял дипломат. — Я скажу речь, затем гимн и возложение венка. Сколько у вас это обычно длится по времени?

— Максимум полчаса, — ответили ему.

— Успеем, — согласился он.

Дождь зарядил сильней, когда хоккеисты приехали. Даже на такой торжественной церемонии некоторые мелочи бросались в глаза. Так Никита Кучеров нес зонт над Никитой Гусевым, а Илья Сорокин прикрывал Андрея Василевского.

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Воробьев

После того, как все закончилось, игроки поспешили в автобус. Только Сергей Андронов прошелся мимо могил, почитал имена, помолчал. Задержался Михаил Сергачев.

— Да уж, сильно промок, — я посмотрел на его пиджак.

— Очень, — вздохнул защитник сборной. — Но совершенно не боюсь, что простыну. Мы же русские.

Никто не простыл к дневной тренировке, только Богдан Киселевич уже не приехал. Никита Задоров, который только под утро завершил сезон в НХЛ, вытеснил из состава именно его.

— Мы хорошо знаем Богдана, — говорил потом Илья Воробьев. — Но на нам сказалось то, что он пропустил часть сезона.

Зачем его везли? Был, вероятно, шанс, что «Сан-Хосе» проиграет, но небольшой. Другой вопрос, почему убрали Богдана Киселевича и чем он хуже, например, других игроков обороны, которые тоже в зоне риска.

Но ответов на эти вопросы мы пока не получим. Тренировка была обычной, ничем не отличилась от того, что происходило в Брно или в Новогорске. Иностранные журналисты задавали вопросы, которые уже и не приняты на турнире.

— Вы хотите золота? — спросили они у главного тренера.

— А кто же его не хочет? — развел руками Воробьев и посмотрел на меня.

Видимо, надо было дать справку.

— Итальянцы, — подсказал я.

Вряд ли Италия — претендент, тут я не ошибусь никогда.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Алексей Шевченко</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-09T08:40:48+00:00">May 9, 2019 at 1:40am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отель

Сборная заселилась в отель в центре города — если кому-то захочется дойти пешком от стадиона до гостиницы, то понадобится минут сорок. Тут практически все близко. Меня поразило то, что в лобби гостиницы разместилась палатка с сувенирной продукцией «Красная машина».

— Купить ничего нельзя, — развела руками продавщица.

— В смысле? — удивился я. — А зачем вы это все поставили?

— Потому что здесь живет сборная. Но чтобы продавать, нужна лицензия, кассовый аппарат. Скорее это реклама.

Я внимательно посмотрел на нее. Розыгрыш что ли? Но потом вспомнил, что мы в Европе.

Отель у нашей команды известного бренда, так что никаких сюрпризов быть не должно.

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flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Алексей Шевченко</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-09T12:19:15+00:00">May 9, 2019 at 5:19am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хартли

Боб Хартли пришел посмотреть тренировку сборной России, внимательно изучал большинство.

— Поздравляю, к вам скоро вратарь Мерзликин приедет, — говорю. — Настроение получше.

— Так он не играл два месяца, — удивился Боб. — Конечно, для нас это хорошо, но человек два месяца ходил только на тренировки по индивидуальной программе. Плюс он сейчас прилетит и ему понадобится время на акклиматизацию.

— Да уж.

— Мы еще Каспарса Даугавиньша потеряли, — вздохнул он. — На тренировке ему упали на ногу.

— Но в плей-офф попадаете?

Хартли пожал плечами.

С «Авангардом» было легче.

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Зайцев

Поговорить с журналистами вышел Никита Зайцев, но в микст-зоне к нему нужен особый подход, а никто не обладает мастерством задать защитнику нужные вопросы, чтобы он завелся.

Илья Воробьев признался, что связка Малкин — Кучеров «пока не кликает». Но состав сборной к игре с Норвегией точно не изменится.

— Вы понимаете, что Никита Задоров не будет покидать скамейку штрафников по правилам ИИХФ, — спросил я у него.

— Да мы ему объясняли, — признался тренер. — Говорили об этом. Надеюсь, что он все понимает.

Это как? Задоров будет другим что ли? Быстрей бы уж чемпионат мира начался, там мы получим все ответы. ​..