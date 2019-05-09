Почему «не кликает» у Малкина и Кучерова? За что отцепили Киселевича? Последние вопросы по составу сборной перед ЧМ
Репортаж из Братиславы от Алексея Шевченко.
Мемориал
Утром 9 мая в Братиславе зарядил нудный дождь, а чтобы подняться к памятнику советским войнам, павшим при освобождении Словакии, надо долго и упорно подниматься в гору. И там скрыться практически нигде.
Все журналисты были мокрыми, никакие зонты не спасали, но многих гораздо больше беспокоил вопрос «приедет ли сборная на возложение цветов»?
Наши приехали.
— Вы с зонтами, — удивленно произнес представитель российского посольства. — По протоколу во время гимна никаких зонтов.
Наши кивнули.
— План такой, — объяснял дипломат. — Я скажу речь, затем гимн и возложение венка. Сколько у вас это обычно длится по времени?
— Максимум полчаса, — ответили ему.
— Успеем, — согласился он.
Дождь зарядил сильней, когда хоккеисты приехали. Даже на такой торжественной церемонии некоторые мелочи бросались в глаза. Так Никита Кучеров нес зонт над Никитой Гусевым, а Илья Сорокин прикрывал Андрея Василевского.
Воробьев
После того, как все закончилось, игроки поспешили в автобус. Только Сергей Андронов прошелся мимо могил, почитал имена, помолчал. Задержался Михаил Сергачев.
— Да уж, сильно промок, — я посмотрел на его пиджак.
— Очень, — вздохнул защитник сборной. — Но совершенно не боюсь, что простыну. Мы же русские.
Никто не простыл к дневной тренировке, только Богдан Киселевич уже не приехал. Никита Задоров, который только под утро завершил сезон в НХЛ, вытеснил из состава именно его.
— Мы хорошо знаем Богдана, — говорил потом Илья Воробьев. — Но на нам сказалось то, что он пропустил часть сезона.
Зачем его везли? Был, вероятно, шанс, что «Сан-Хосе» проиграет, но небольшой. Другой вопрос, почему убрали Богдана Киселевича и чем он хуже, например, других игроков обороны, которые тоже в зоне риска.
Но ответов на эти вопросы мы пока не получим. Тренировка была обычной, ничем не отличилась от того, что происходило в Брно или в Новогорске. Иностранные журналисты задавали вопросы, которые уже и не приняты на турнире.
— Вы хотите золота? — спросили они у главного тренера.
— А кто же его не хочет? — развел руками Воробьев и посмотрел на меня.
Видимо, надо было дать справку.
— Итальянцы, — подсказал я.
Вряд ли Италия — претендент, тут я не ошибусь никогда.
Отель
Сборная заселилась в отель в центре города — если
— Купить ничего нельзя, — развела руками продавщица.
— В смысле? — удивился я. — А зачем вы это все поставили?
— Потому что здесь живет сборная. Но чтобы продавать, нужна лицензия, кассовый аппарат. Скорее это реклама.
Я внимательно посмотрел на нее. Розыгрыш что ли? Но потом вспомнил, что мы в Европе.
Отель у нашей команды известного бренда, так что никаких сюрпризов быть не должно.
Хартли
Боб Хартли пришел посмотреть тренировку сборной России, внимательно изучал большинство.
— Поздравляю, к вам скоро вратарь Мерзликин приедет, — говорю. — Настроение получше.
— Так он не играл два месяца, — удивился Боб. — Конечно, для нас это хорошо, но человек два месяца ходил только на тренировки по индивидуальной программе. Плюс он сейчас прилетит и ему понадобится время на акклиматизацию.
— Да уж.
— Мы еще Каспарса Даугавиньша потеряли, — вздохнул он. — На тренировке ему упали на ногу.
— Но в
Хартли пожал плечами.
С «Авангардом» было легче.
Зайцев
Поговорить с журналистами вышел Никита Зайцев, но в
Илья Воробьев признался, что связка Малкин — Кучеров «пока не кликает». Но состав сборной к игре с Норвегией точно не изменится.
— Вы понимаете, что Никита Задоров не будет покидать скамейку штрафников по правилам ИИХФ, — спросил я у него.
— Да мы ему объясняли, — признался тренер. — Говорили об этом. Надеюсь, что он все понимает.
Это как? Задоров будет другим что ли? Быстрей бы уж чемпионат мира начался, там мы получим все ответы. ..
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