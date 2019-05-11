«Куплю дом Бобровского, если он сделает скидку в три миллиона»: Россия готовится ко второму матчу ЧМ
Репортаж Алексея Шевченко из Братиславы с чемпионата мира.
Воробьев
Даже и не знаю, что рассказать про матч с Норвегией. Выиграли, в конце пропустили две, но все равно не опозорились, как шведы, канадцы или американцы.
— Вы
— А как вы думаете, что я смотрел? — удивился главный тренер.
— Кино? — предположил я.
— Угу, — хмыкнул Воробьев. — Трехсерийное. Я вам скажу, что зря тут чехов недооценивают.
Я про кино неслучайно вспомнил. Помню, как именно в Братиславе Вячеслав Быков на полном серьезе признался, что перед
Тогда Быков не завоевал медали в Словакии, а потом его уволили из сборной. Эх, времена. Александр Овечкин фактически сам приехал на тот турнир, так как тренеры не хотели его вызывать. Гол Гранлунда. Пешком с опущенными глазами по
Сейчас этого нет, но и поражений нет. С австрийцами, уверен, тоже будет легко. В смысле атака разбежалась, а оборона достаточно крепкая. Да еще и Никита Задоров выйдет.
— Вы его для меньшинства будете использовать? — уточнили у Воробьева.
— Ну уж точно не большинства, — развеселился он.
— Бросок у него хороший, — напомнили из задних рядов.
— У меня тоже неплохой, но я не играю в большинстве, — засмеялся тренер.
Я помню, что у Воробьева удар с левой неплохой. Про бросок ничего не помню.
Ржига
Ворота нашей команды будет защищать Александр Георгиев. Но вообще на Австрию можно было бы и Илью Сорокина. Хоть бы его выпустили на итальянцев хотя бы. Те приехали вообще разобранные.
Утром я встретил Милоша Ржигу, который возвращался с раскатки.
— Опять вы, — он сделал попытку убежать, но я догнал.
— Круто вы со
— Спасибо, — осторожно ответил Милош.
— Можете нас не сильно бить в финале? — попросил я.
Ржига рассмеялся своим громким смехом. А я ведь сохраню запись. Вдруг угадаю.
В Братиславе с того момента, как проходил последний чемпионат мира, ничего не изменилось. Вплоть до магазинчиков, которые работают возле стадиона. Правда, тогда была «мясная» улица, где было много быстрой, сытной и недорогой еды. Но теперь на той улице построили высотки, а на первых этажах бары. Вряд ли владельцы дорогих помещений одобрили бы такую конкуренцию.
Гавриков
Сборная Латвии приехала на стадион в крутых костюмах, а Владислав Гавриков поприветствовал вратаря Элвиса Мерзликина.
— Бедный парень, — вздохнул Владислав. — Он в «Коламбусе» был четвертым номером. Сидел дома, тренировался индивидуально. Завел собаку.
— Так, а что с
— Ну зачем ему в Америке
Кошмар.
Я же подошел к Гаврикову, чтобы узнать по поводу Бобровского.
— Он продает квартиру в Коламбусе за три миллиона долларов, — напомнил я. — Стоит
— Я был в этом доме, — серьезно ответил Владислав. — И скажу, что он даже дешево отдает. Это огромное жилье, там даже тренироваться можно. Есть все.
— Возьмете?
— Если он мне сделает скидку в три миллиона.
Зайцев
Никита Зайцев пока в хорошем настроении, так как после Норвегии плохого не может быть ни у кого.
— Нормально
— Ну что значит легкий, — пожал плечами Никита. — Все равно же приходилось работать. Я вот под шайбу бросался, как и в любом другом матче. Едва руку не сломали.
— Как? — ахнул я.
— Заблокировал бросок незащищенным местом, — ответил Зайцев.
Он закатал рукав и показал небольшую ссадину. Но возле нее была огромная шишка, и поверьте, как человеку, который играл в футбол на асфальте, она очень сильно болит.
— Трудимся, а вы не цените, — в шутку поворчал Зайцев.
Он вообще ворчит в шутку, хотя все думают, что это он всерьез. Вы просто не знаете Никиту.
Наша команда заявила на турнир Ивана Телегина, и теперь Илье Воробьеву осталось сделать только один выбор — Артем Блажиевский или Артем Зуб. Все остальные вакансии заняты, Владимира Тарасенко мы ждать не будем и рассчитываем только на нынешний состав.
Но он и так очень мощный. .
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