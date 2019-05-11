«Куплю дом Бобровского, если он сделает скидку в три миллиона»: Россия готовится ко второму матчу ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Австрия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
13:15 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
13:15 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
17:15 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
17:15 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
21:15 1-й период Словакия 1
Финляндия 2
тв
Группа B
21:15 1-й период Норвегия 1
Чехия 3
Группа A
12.05 не начался США
Франция
тв
Группа B
12.05 не начался Россия
Австрия
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа B
12.05 не начался Италия
Швеция
тв
Группа A
12.05 не начался Великобритания
Канада
Группа B
12.05 не начался Латвия
Швейцария
Группа A
13.05 не начался США
Финляндия
Группа B
13.05 не начался Россия
Чехия
Группа A
13.05 не начался Словакия
Канада
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Швеция
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37247961/
11 мая 2019, 20:20 | Спорт-Экспресс

«Куплю дом Бобровского, если он сделает скидку в три миллиона»: Россия готовится ко второму матчу ЧМ

Репортаж Алексея Шевченко из Братиславы с чемпионата мира.

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© ФХР

Воробьев

Даже и не знаю, что рассказать про матч с Норвегией. Выиграли, в конце пропустили две, но все равно не опозорились, как шведы, канадцы или американцы.

— Вы игру-то сборной Чехии смотрели? — интересовались мы в субботу у Ильи Воробьева.

— А как вы думаете, что я смотрел? — удивился главный тренер.

— Кино? — предположил я.

— Угу, — хмыкнул Воробьев. — Трехсерийное. Я вам скажу, что зря тут чехов недооценивают.

Я про кино неслучайно вспомнил. Помню, как именно в Братиславе Вячеслав Быков на полном серьезе признался, что перед какой-то игрой на турнире смотрел патриотические фильмы. Чем серьезно себя подставил, так как я потом постоянно напоминал об этом и говорил, что просмотр хоккея мог бы помочь гораздо больше.

Тогда Быков не завоевал медали в Словакии, а потом его уволили из сборной. Эх, времена. Александр Овечкин фактически сам приехал на тот турнир, так как тренеры не хотели его вызывать. Гол Гранлунда. Пешком с опущенными глазами по микст-зоне.

Сейчас этого нет, но и поражений нет. С австрийцами, уверен, тоже будет легко. В смысле атака разбежалась, а оборона достаточно крепкая. Да еще и Никита Задоров выйдет.

— Вы его для меньшинства будете использовать? — уточнили у Воробьева.

— Ну уж точно не большинства, — развеселился он.

— Бросок у него хороший, — напомнили из задних рядов.

— У меня тоже неплохой, но я не играю в большинстве, — засмеялся тренер.

Я помню, что у Воробьева удар с левой неплохой. Про бросок ничего не помню.

Ржига

Ворота нашей команды будет защищать Александр Георгиев. Но вообще на Австрию можно было бы и Илью Сорокина. Хоть бы его выпустили на итальянцев хотя бы. Те приехали вообще разобранные.

Утром я встретил Милоша Ржигу, который возвращался с раскатки.

— Опять вы, — он сделал попытку убежать, но я догнал.

— Круто вы со шведами-то сыграли, — говорю.

— Спасибо, — осторожно ответил Милош.

— Можете нас не сильно бить в финале? — попросил я.

Ржига рассмеялся своим громким смехом. А я ведь сохраню запись. Вдруг угадаю.

В Братиславе с того момента, как проходил последний чемпионат мира, ничего не изменилось. Вплоть до магазинчиков, которые работают возле стадиона. Правда, тогда была «мясная» улица, где было много быстрой, сытной и недорогой еды. Но теперь на той улице построили высотки, а на первых этажах бары. Вряд ли владельцы дорогих помещений одобрили бы такую конкуренцию.

По-прежнему возле стадиона некое подобие аквапарка. Правда, никогда там не видел детей, но сейчас хоккеисты и арбитры ходят разминаться на местную футбольную площадку. За СМИ следят не сказать, чтобы строго. Неожиданно нельзя снимать, как команды приезжают на игру. Не больно и надо, конечно.

Гавриков

Сборная Латвии приехала на стадион в крутых костюмах, а Владислав Гавриков поприветствовал вратаря Элвиса Мерзликина.

— Бедный парень, — вздохнул Владислав. — Он в «Коламбусе» был четвертым номером. Сидел дома, тренировался индивидуально. Завел собаку.

— Так, а что с собакой-то?

— Ну зачем ему в Америке собака-то? А завел от скуки. Гулять с ней, говорит, хочу, хоть какое-то развлечение.

Кошмар.

Я же подошел к Гаврикову, чтобы узнать по поводу Бобровского.

— Он продает квартиру в Коламбусе за три миллиона долларов, — напомнил я. — Стоит брать-то?

— Я был в этом доме, — серьезно ответил Владислав. — И скажу, что он даже дешево отдает. Это огромное жилье, там даже тренироваться можно. Есть все.

— Возьмете?

— Если он мне сделает скидку в три миллиона.

Зайцев

Никита Зайцев пока в хорошем настроении, так как после Норвегии плохого не может быть ни у кого.

— Нормально поиграл-то? А то уж больно легкий соперник, — говорю.

— Ну что значит легкий, — пожал плечами Никита. — Все равно же приходилось работать. Я вот под шайбу бросался, как и в любом другом матче. Едва руку не сломали.

— Как? — ахнул я.

— Заблокировал бросок незащищенным местом, — ответил Зайцев.

Он закатал рукав и показал небольшую ссадину. Но возле нее была огромная шишка, и поверьте, как человеку, который играл в футбол на асфальте, она очень сильно болит.

— Трудимся, а вы не цените, — в шутку поворчал Зайцев.

Он вообще ворчит в шутку, хотя все думают, что это он всерьез. Вы просто не знаете Никиту.

Наша команда заявила на турнир Ивана Телегина, и теперь Илье Воробьеву осталось сделать только один выбор — Артем Блажиевский или Артем Зуб. Все остальные вакансии заняты, Владимира Тарасенко мы ждать не будем и рассчитываем только на нынешний состав.

Но он и так очень мощный. ​.
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