Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37439392/
28 мая 2019, 19:29 | Чемпионат.com

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на ЧМ-2019

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира 2019 года. На фотографиях видно, что трофей после празднований потерял свою нижнюю часть.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.

В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.
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