Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на ЧМ-2019
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира 2019 года. На фотографиях видно, что трофей после празднований потерял свою нижнюю часть.
Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.
В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.
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