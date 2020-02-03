Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
Футбол. Зарубежный
2.02
Бордо
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2.02
Барселона
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Удинезе
Интер
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
2.02
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
34
Хоккей. НХЛ
2.02
Каролина Харрикейнз
Ванкувер Кэнакс
Б
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Футбол. Зарубежный
2.02
Севилья
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Вильярреал
Осасуна
31
Хоккей. НХЛ
2.02
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
34
Футбол. Зарубежный
2.02
Падерборн
Вольфсбург
24
Футбол. Зарубежный
2.02
Лечче
Торино
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
2.02
Метц
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
2.02
Атлетик
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
2.02
Кельн
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Бернли
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
2.02
Ницца
Лион
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Аталанта
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
2.02
Милан
Верона
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Лацио
СПАЛ
51
Хоккей. КХЛ
2.02
Куньлунь
ЦСКА
03
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
06:24 (мск), источник: ТАСС

Клуб «Канзас-Сити Чифс» впервые с 1970 года выиграл Супербоул

В решающем матче «Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 31:20.

Наверх
Источник: AFP 2020

ТАСС, 3 февраля. Клуб «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Решающая игра сезона в американском футболе, которая прошла на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (штат Флорида), завершилась со счетом 31:20.

«Канзас-Сити» завоевал второй Супербоул в истории, до этого на счету клуба была победа в 1970 году. «Сан-Франциско» выигрывал главный трофей пять раз, последний — в 1994 году. По этому показателю рекордсменами НФЛ являются «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», на счету которых по шесть побед.

Перед заключительной четвертью «Канзас-Сити» уступал со счетом 10:20.

Нынешний Супербоул стал 54-м по счету. Впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в решающем матче сезона встречаются лучшие команды каждой из конференций. «Канзас-Сити» получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством «Грин-Бей Пэкерс» выиграли два первых Супербоула (1966, 1967).

Источник: AFP 2020

Супербоул в 11-й раз прошел в агломерации Майами и шестой раз в Майами-Гарденс. В 2021 году матч состоится на арене «Реймонд Джеймс Стэдиум» в Тампе (штат Флорида).

Антураж вокруг главного матча сезона

НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 98,3 млн человек. Средняя цена билета на финальный матч 2020 года — около $5,6 тыс. Посещаемость нынешней встречи составила 62417 зрителей.

Источник: AFP 2020

Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка $5,6 млн. Предложением воспользовались и кандидаты в президенты США: действующий глава государства Дональд Трамп и один из кандидатов от Демократической партии Майкл Блумберг. Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала — NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире Fox.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Супербоул известен музыкальными выступлениями мировых звезд в перерыве между второй и третьей четвертями игры. В этом году для 62-тысячной аудитории арены в Майами-Гарденс выступали Дженнифер Лопес и Шакира. Право исполнить гимн США перед матчем получила Деми Ловато. В разные годы для зрителей Супербоула выступали Майкл Джексон, Пол Маккартни, Мадонна, Уитни Хьюстон и другие звезды мировой музыки.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Вирусы, деньги, политика. Как Россия спасала международные соревнования
Кузнецов забил, Овечкин — нет, а победили Кросби и Малкин
Пеп выиграл по ударам, Жозе — по голам. «Тоттенхэм» победил
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Новое шоу Роналду: Дубль с пенальти и повтор рекорда Трезеге
5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе
«Коламбус» победил «Монреаль». Ковальчук и Гавриков набрали очки
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь