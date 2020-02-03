Клуб «Канзас-Сити Чифс» впервые с 1970 года выиграл Супербоул

Источник: AFP 2020

ТАСС, 3 февраля. Клуб «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Решающая игра сезона в американском футболе, которая прошла на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс (штат Флорида), завершилась со счетом 31:20.

«Канзас-Сити» завоевал второй Супербоул в истории, до этого на счету клуба была победа в 1970 году. «Сан-Франциско» выигрывал главный трофей пять раз, последний — в 1994 году. По этому показателю рекордсменами НФЛ являются «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», на счету которых по шесть побед.

Перед заключительной четвертью «Канзас-Сити» уступал со счетом 10:20.

Нынешний Супербоул стал 54-м по счету. Впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в решающем матче сезона встречаются лучшие команды каждой из конференций. «Канзас-Сити» получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством «Грин-Бей Пэкерс» выиграли два первых Супербоула (1966, 1967).

Источник: AFP 2020

Супербоул в 11-й раз прошел в агломерации Майами и шестой раз в Майами-Гарденс. В 2021 году матч состоится на арене «Реймонд Джеймс Стэдиум» в Тампе (штат Флорида).

Антураж вокруг главного матча сезона

НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 98,3 млн человек. Средняя цена билета на финальный матч 2020 года — около $5,6 тыс. Посещаемость нынешней встречи составила 62417 зрителей.

Источник: AFP 2020

Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка $5,6 млн. Предложением воспользовались и кандидаты в президенты США: действующий глава государства Дональд Трамп и один из кандидатов от Демократической партии Майкл Блумберг. Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала — NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире Fox.