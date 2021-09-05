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11:05 (мск), источник: Sport24

80 тысяч болельщиков в США отпраздновали возвращение на трибуны. Прыгали под хип-хоп впервые за 2 года

В США стартовал сезон по американскому футболу среди университетских команд.

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Источник: Reuters

В 1-м туре первенства «Висконсин» принимал на своем стадионе с «Пенн Стейт». Арена «Кэмп Рендалл Стэдуим» вместимостью более 80 тысяч мест оказалась заполнена полностью впервые с 2019 года вследствие пандемии.

Фанаты «Висконсина» впервые за 651 день смогли реализовать давнюю традицию и попрыгать под песню «Jump Around» хип-хоп группы House of Pain.

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Традиция тянется с 1998 года.

В Америке видео с танцующими фанатами «Висконсина» стало вирусным, собрав более 4 млн просмотров за несколько часов.

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