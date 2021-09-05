80 тысяч болельщиков в США отпраздновали возвращение на трибуны. Прыгали под хип-хоп впервые за 2 года
В США стартовал сезон по американскому футболу среди университетских команд.
В США стартовал сезон по американскому футболу среди университетских команд.
В 1-м туре первенства «Висконсин» принимал на своем стадионе с «Пенн Стейт». Арена «Кэмп Рендалл Стэдуим» вместимостью более 80 тысяч мест оказалась заполнена полностью впервые с 2019 года вследствие пандемии.
Фанаты «Висконсина» впервые за 651 день смогли реализовать давнюю традицию и попрыгать под песню «Jump Around»
Традиция тянется с 1998 года.
В Америке видео с танцующими фанатами «Висконсина» стало вирусным, собрав более 4 млн просмотров за несколько часов.