Тренер ходоков Чегин, по информации РУСАДА, работает до сих пор

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В июле 2015 года РУСАДА объявило о начале расследования в отношении Чегина, ученики которого были замешаны в многочисленных допинговых скандалах. Специалист впоследствии объявил об окончании карьеры и уходе из центра спортивной ходьбы в Саранске. В итоге Чегин был признан виновным в нарушении или попытке нарушения антидопингового правил, и в марте 2016 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации тренера.

«Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся. Не знаю, по какой причине он не теряет своего энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему.

Но Чегин работает по сей день, он на (тренировочных) сборах, представляете? Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Маргарита Пахноцкая

Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее. У РУСАДА нет права на оперативно-розыскную деятельность", — сказала Пахноцкая во время антидопингового семинара для СМИ.