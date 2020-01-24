Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Леванте
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер ходоков Чегин, по информации РУСАДА, работает до сих пор

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Пожизненно дисквалифицированный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин до сих пор тренирует спортсменов на сборах, сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В июле 2015 года РУСАДА объявило о начале расследования в отношении Чегина, ученики которого были замешаны в многочисленных допинговых скандалах. Специалист впоследствии объявил об окончании карьеры и уходе из центра спортивной ходьбы в Саранске. В итоге Чегин был признан виновным в нарушении или попытке нарушения антидопингового правил, и в марте 2016 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации тренера.

«Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся. Не знаю, по какой причине он не теряет своего энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему.

Но Чегин работает по сей день, он на (тренировочных) сборах, представляете? Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины.
Маргарита Пахноцкая

Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее. У РУСАДА нет права на оперативно-розыскную деятельность", — сказала Пахноцкая во время антидопингового семинара для СМИ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Этери, Орсер, Плющенко. Женские соревнования на ЧЕ будут жаркими
Овечкина назвали лучшим пивным собутыльником НХЛ
У России первое золото чемпионата Европы со времен Плющенко
В «Локомотиве» заявили о желании продать Миранчука за границу
Красавица-теннисистка завершила карьеру поражением (фото)
Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках
Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь