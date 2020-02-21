Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Мальорка
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Лион
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брешиа
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Падерборн
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
22
Хоккей. НХЛ
22.02
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
81
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Йокерит
Б
12
Хоккей. НХЛ
22.02
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
22.02
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22.02
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22.02
Калгари Флэймз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.02
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
22.02
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
22.02
Адмирал
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
23:19 (мск), источник: ТАСС

Венесуэлка Рохас побила мировой рекорд Лебедевой в тройном прыжке в помещении

ТАСС, 21 февраля. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На турнире в Мадриде 24-летняя спортсменка показала результат 15,43 метра. Она превзошла достижение россиянки Татьяны Лебедевой, установленное 6 марта 2004 года на чемпионате мира в Будапеште — 15,36 метра. Обладательницей мирового рекорда в соревнованиях на открытом воздухе является украинка Инесса Кравец, 10 августа 1995 года на чемпионате мира показавшая результат 15,50 метра.

Рохас является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной победительницей чемпионатов мира в помещении. Лебедева является обладательницей золотой медали Олимпиады 2004 года, серебряной — Игр 2000 года, также в ее активе по три победы на летних и зимних чемпионатах мира, по одной победе на летнем и зимнем чемпионате Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
В «Сочи» может перейти чемпион мира по футболу 2018 года
Бывший чемпион UFC пообещал разбить Хабибу Нурмагомедову лицо
Тренер «Барселоны» высказался о скандале с травлей звезд клуба
«Крылья Советов» заявили форварда «Спартака» для участия в РПЛ
Норвежский лыжник: Большунов ударил меня палкой по лицу
ЦСКА одержал самую крупную победу в текущем сезоне КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь