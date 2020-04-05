Чемпионат мира по бегу на 100 км отменен из-за коронавируса

Также пресс-служба заявила об отмене конгресса IAU, запланированного в ту же дату.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«При нынешней международной ситуации необходимо искать компромиссы. Многие страны сейчас ограничивают международные поездки, объявляют карантин и советуют гражданам оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции. Даже если к сентябрю ситуация улучшится, вероятность проведения любого международного соревнования все равно будет очень мала. Поэтому при принятии этого решения мы думали прежде всего о здоровье и благополучии наших спортсменов, официальных лиц и зрителей», — говорится в заявлении.

Чемпионаты мира в беге на 100 км проводятся ежегодно, первые соревнования прошли в 1987 году, в 1996 году забег был проведен в Москве. Больше всего наград и у мужчин, и у женщин выигрывали россияне: у мужчин российские спортсмены завоевали шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград, у женщин — девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.