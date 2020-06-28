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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвали сомнения у фанатов

Фото российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в купальнике вызвали сомнения у пользователей сети. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

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Легкоатлетка выложила три снимка и предложила подписчикам выбрать лучший. На каждом из фото спортсменка позировала в слитном купальнике на фоне водопада. «Сложно выбрать между потрясающим, фантастическим и чудесным», «Разрываюсь между каждой фоткой, везде ты королева», «Даша, ты невероятная. Пожалуй, выберу четвертый снимок», — писали фанаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае прыгунья рассказала, как складывалась ее карьера до переезда в США. Она заявила, что многое в ее карьере было упущено еще в России.

Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. С 2013 года она живет и тренируется в США.

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