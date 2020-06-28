Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвали сомнения у фанатов
Фото российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в купальнике вызвали сомнения у пользователей сети. Публикация доступна в
Фото российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной в купальнике вызвали сомнения у пользователей сети. Публикация доступна в
Легкоатлетка выложила три снимка и предложила подписчикам выбрать лучший. На каждом из фото спортсменка позировала в слитном купальнике на фоне водопада. «Сложно выбрать между потрясающим, фантастическим и чудесным», «Разрываюсь между каждой фоткой, везде ты королева», «Даша, ты невероятная. Пожалуй, выберу четвертый снимок», — писали фанаты.
В мае прыгунья рассказала, как складывалась ее карьера до переезда в США. Она заявила, что многое в ее карьере было упущено еще в России.
Клишина — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. С 2013 года она живет и тренируется в США.