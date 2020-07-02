«Спасите легкую атлетику»: Губерниев — о ситуации с просроченным штрафом ВФЛА

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (ранее — IAAF) из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. Ранее World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) за ситуацию с допинговым скандалом. World Athletics намерена выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты ВФЛА штрафа в размере 5 миллионов, который должен был быть оплачен до 1 июля.