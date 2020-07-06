Самый перспективный шестовик мира уходит из России. Кто следующий: Ласицкене, Шубенков, Сидорова?
Наша легкая атлетика начинает терять спортсменов. Даже юниоры думают о смене гражданства.
Наша легкая атлетика начинает терять спортсменов. Даже юниоры думают о смене гражданства.
Российские легкоатлеты уже четыре года в патовой ситуации. Часть допускается на международные старты только под нейтральным флагом, но основная масса спортсменов лишена даже этого. Разговоры о смене спортивного гражданства активно гуляют по манежам и стадионам уже несколько лет. Наверное, в стране не осталось ни одного более или менее перспективного атлета, который не задумывался бы об этом. Ведь чего ради тренироваться, если ты по независящим от себя причинам не можешь соревноваться с лучшими? Фактически — сидишь в изоляции. Но потенциальный последующий карантин и надежда, что
Похоже, 1 июля 2020-го стало для многих спусковым крючком. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила обещанный штраф World Athletics (WA) и только усугубила ситуацию. Полуживая ВФЛА теперь в шаге от тотального бана. В перспективе — только безнадега. С момента просрочки дедлайна не прошло и недели, а уже имеются громкие последствия.
Самый перспективный шестовик мира Матвей Волков, который зимой сначала побил мировой рекорд по юношам самого Арманда Дюплантиса (ныне рекордсмена мира по взрослым — 6,18), а через неделю добавил еще (до 5,50), на полном серьезе собирается выступать за другую страну. Соответствующее предложение у него уже есть. Весь вопрос сейчас только в том, даст ли зеленый флаг WA. Если да — Россия теряет одного из потенциально интереснейших легкоатлетов мира.
— Сменить спортивное гражданство сейчас — это ведь не так просто? — вопрос Константину Волкову. Отцу и тренеру Матвея, серебряному призеру Олимпийских игр-80,
— Да, WA сильно ужесточил правила. Был отдельно прописан пункт по допуску к соревнованиям нейтральных спортсменов. То есть он сделан как раз под русских. Раньше как было — если спортсмен не выступал за сборную, у него фактически нет спортивного гражданства. За какую страну выступил первой, ту и представляет. Матвей по тем правилам мог бы просто перейти куда угодно.
Теперь все иначе. Спортивное гражданство можно получить только на основании рождения на этой территории. А с ноября правила еще ужесточили — теперь еще и хотя бы один родитель должен быть из той страны, куда атлет переходит. Это делает смену спортивного паспорта практически невозможной. У Матвея родители родились в России и даже если
— То есть при любых раскладах нужно сидеть три года в карантине?
— Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств Совет WA может рассмотреть вопрос персонально. И в результате значительно сократить срок карантина — вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу.
Есть еще второй вариант. Если федерацию полностью исключают из WA, все ее спортсмены становятся свободными художниками. Могут спокойно получать спортивное гражданство другой страны.
— Теоретически такое с ВФЛА может случиться в конце июля?
— В конце июля нас точно не исключат. Сделать это может только Конгресс WA, а его заседание — в январе 2021-го.
— Что же делать Матвею?
— Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные — процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы
— За какую страну планируете выступать?
— Есть заинтересованное государство, но пока нет ответа от WA я бы не хотел это озвучивать.
— Невыплата штрафа 1 июля стала последней каплей?
— В марте Юрченко соглашался на все условия. А теперь в грубой форме начинает наезжать на WA. Логики — никакой. Но дело не только в штрафе. WA не нравится, что государство вмешивается в дела федерации. Юрченко никто не избирал — его назначили. Просто запугали всех делегатов. Только я и еще шесть человек на голосовании открыто выступили против. Но все дебаты были пресечены силовым способом. Никому не давали слова, были грубые нарушения устава. Просто
— Не знаете,
— Как минимум, еще один спортсмен.
— 100 процентов найдутся люди, которые будут обвинять вас в непатриотизме.
— Это же глупо. Если федерация и страна не могут обеспечить спортсмену банальное участие на международных стартах — это что ли патриотизм? Были бы условия, даже мысли уехать ни у кого не возникло.
Юрченко вот назначался явно не из патриотических соображений. Была
До сих пор Россия кусает локти
А если на той же Олимпиаде за условную Болгарию или Сербию будут выступать Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова? Да хотя бы
Владимир Иванов