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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самый перспективный шестовик мира уходит из России. Кто следующий: Ласицкене, Шубенков, Сидорова?

Наша легкая атлетика начинает терять спортсменов. Даже юниоры думают о смене гражданства.

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Российские легкоатлеты уже четыре года в патовой ситуации. Часть допускается на международные старты только под нейтральным флагом, но основная масса спортсменов лишена даже этого. Разговоры о смене спортивного гражданства активно гуляют по манежам и стадионам уже несколько лет. Наверное, в стране не осталось ни одного более или менее перспективного атлета, который не задумывался бы об этом. Ведь чего ради тренироваться, если ты по независящим от себя причинам не можешь соревноваться с лучшими? Фактически — сидишь в изоляции. Но потенциальный последующий карантин и надежда, что вот-вот все закончится, перевешивали.

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Похоже, 1 июля 2020-го стало для многих спусковым крючком. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила обещанный штраф World Athletics (WA) и только усугубила ситуацию. Полуживая ВФЛА теперь в шаге от тотального бана. В перспективе — только безнадега. С момента просрочки дедлайна не прошло и недели, а уже имеются громкие последствия.

Самый перспективный шестовик мира Матвей Волков, который зимой сначала побил мировой рекорд по юношам самого Арманда Дюплантиса (ныне рекордсмена мира по взрослым — 6,18), а через неделю добавил еще (до 5,50), на полном серьезе собирается выступать за другую страну. Соответствующее предложение у него уже есть. Весь вопрос сейчас только в том, даст ли зеленый флаг WA. Если да — Россия теряет одного из потенциально интереснейших легкоатлетов мира.

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— Сменить спортивное гражданство сейчас — это ведь не так просто? — вопрос Константину Волкову. Отцу и тренеру Матвея, серебряному призеру Олимпийских игр-80, вице-чемпиону мира-83 и победителю «Дружбы-84».

— Да, WA сильно ужесточил правила. Был отдельно прописан пункт по допуску к соревнованиям нейтральных спортсменов. То есть он сделан как раз под русских. Раньше как было — если спортсмен не выступал за сборную, у него фактически нет спортивного гражданства. За какую страну выступил первой, ту и представляет. Матвей по тем правилам мог бы просто перейти куда угодно.

Теперь все иначе. Спортивное гражданство можно получить только на основании рождения на этой территории. А с ноября правила еще ужесточили — теперь еще и хотя бы один родитель должен быть из той страны, куда атлет переходит. Это делает смену спортивного паспорта практически невозможной. У Матвея родители родились в России и даже если какая-то страна дает ему гражданство — WA этого просто не признает.

— То есть при любых раскладах нужно сидеть три года в карантине?

— Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств Совет WA может рассмотреть вопрос персонально. И в результате значительно сократить срок карантина — вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу.
Константин Волков
Отец и тренер Матвея Волкова

Есть еще второй вариант. Если федерацию полностью исключают из WA, все ее спортсмены становятся свободными художниками. Могут спокойно получать спортивное гражданство другой страны.

— Теоретически такое с ВФЛА может случиться в конце июля?

— В конце июля нас точно не исключат. Сделать это может только Конгресс WA, а его заседание — в январе 2021-го.

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— Что же делать Матвею?

— Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные — процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена.

— За какую страну планируете выступать?

— Есть заинтересованное государство, но пока нет ответа от WA я бы не хотел это озвучивать.

— Невыплата штрафа 1 июля стала последней каплей?

— В марте Юрченко соглашался на все условия. А теперь в грубой форме начинает наезжать на WA. Логики — никакой. Но дело не только в штрафе. WA не нравится, что государство вмешивается в дела федерации. Юрченко никто не избирал — его назначили. Просто запугали всех делегатов. Только я и еще шесть человек на голосовании открыто выступили против. Но все дебаты были пресечены силовым способом. Никому не давали слова, были грубые нарушения устава. Просто кому-то нужно было назначить Юрченко. А кто он такой и откуда взялся — никто не знает. Какая-то мутная личность. И сам про себя ничего не говорит.

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— Не знаете, кто-то еще собирается пойти тем же путем, что вы с Матвеем?

— Как минимум, еще один спортсмен. Топ-уровня. Взрослый. Письмо в WA тоже отправлено. Не буду называть фамилию, если человек захочет — сам расскажет. Тем более, нужно еще дождаться ответа WA.

— 100 процентов найдутся люди, которые будут обвинять вас в непатриотизме.

— Это же глупо. Если федерация и страна не могут обеспечить спортсмену банальное участие на международных стартах — это что ли патриотизм? Были бы условия, даже мысли уехать ни у кого не возникло.

Юрченко вот назначался явно не из патриотических соображений. Была какая-то другая мотивация. Вот тогда и надо было поднимать волну. Некомпетентные действия и мышиная возня некоторых чиновников и руководителей привели к такой ситуации. Их никто ни в чем обвинить не хочет?

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А если на той же Олимпиаде за условную Болгарию или Сербию будут выступать Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова? Да хотя бы кто-то один из них — это уже полнейшая дичь. Думаете, нереально? По информации «СЭ», как минимум, у двоих из этой тройки чемпионов мира прямо сейчас есть предложения от других стран.

Владимир Иванов

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