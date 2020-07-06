Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эйбар
Футбол. Зарубежный
5.07
Саутгемптон
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
5.07
Наполи
Рома
21
Футбол. Зарубежный
5.07
Вильярреал
Барселона
14
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
13:17 (мск), источник: ТАСС

Совет World Athletics в июле рассмотрит вопрос невыплаты штрафа ВФЛА в удаленном режиме

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), заседание которого намечено на 29—30 июля, рассмотрит вопрос невыплаты штрафа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в режиме видеоконференции. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

Наверх

Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое проходило в марте, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля включительно, однако в назначенный срок деньги так и не были переведены. World Athletics 2 июля заявила, что ситуация вокруг ВФЛА станет предметом обсуждения членов совета на заседании 29—30 июля.

«Ближайшее заседание совета пройдет в режиме видеоконференции», — сказала Джеффри. Ожидается, что в один из дней с докладом о ситуации в российской легкой атлетике выступит глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА норвежец Руне Андерсен.

В случае невыплаты штрафа в срок совет World Athletics в конце июля может принять решение о невозможности выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях в любом статусе. Совет также может рекомендовать конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics могут выступать на международных турнирах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один российский спортсмен не получил такой статус.

 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Вне конкуренции. «Зенит» за четыре тура до финиша стал чемпионом
Сменится ли власть в «Спартаке». Что будет с Цорном и Тедеско
Самый перспективный шестовик мира уходит из РФ. Кто следующий
1/8 финала ЛЧ хотят провести на ранее запланированных аренах
«Живу на полтора миллиона»: Уткин рассказал о своих доходах
Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
Пора домой. Семь россиян, которым нужно вернуться в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь