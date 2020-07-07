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7 июля, источник: Sport24

Усэйн Болт раскрыл необычное имя своей дочери и впервые показал ее фото

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт, который специализировался в беге на короткие дистанции и является 8-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, впервые показал фото своей дочери и раскрыл ее имя.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Усэйн Болт и его возлюбленная Кази Беннетт дали девочке необычное имя: Олимпия Лайтнинг (Olympia Lightning). Она родилась почти два месяца назад — 17 мая.

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Любопытно, что о ее рождении первым сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, а не родители новорожденной.

Сегодня, 7 июля, Кази Беннетт исполнилось 30 лет. Именно в этот день вместе с Усэйном Болтом они решились показать миру, как выглядит их дочка.

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Полное имя новорожденной — Олимпия Лайтнинг Болт. Имя Олимпия — древнегреческого происхождения. Означает: олимпийская, живущая на вершине, величественная, главная, небожительница. Lightning Bolt переводится с английского как вспышка молнии. Именно так часто называли Усэйна Болта за его мировые скоростные рекорды.

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