Усэйн Болт раскрыл необычное имя своей дочери и впервые показал ее фото

Усэйн Болт и его возлюбленная Кази Беннетт дали девочке необычное имя: Олимпия Лайтнинг (Olympia Lightning). Она родилась почти два месяца назад — 17 мая.
Любопытно, что о ее рождении первым сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс, а не родители новорожденной.
Сегодня, 7 июля, Кази Беннетт исполнилось 30 лет. Именно в этот день вместе с Усэйном Болтом они решились показать миру, как выглядит их дочка.
Полное имя новорожденной — Олимпия Лайтнинг Болт. Имя Олимпия — древнегреческого происхождения. Означает: олимпийская, живущая на вершине, величественная, главная, небожительница. Lightning Bolt переводится с английского как вспышка молнии. Именно так часто называли Усэйна Болта за его мировые скоростные рекорды.