Тупиковый период: Россия близка к потере всех лучших легкоатлетов

Источник: РИА "Новости"

Российская легкая атлетика опустилась на самое дно. С высокой долей вероятности Совет World Athletics, который будет заседать 29—30 июля , лишит наших спортсменов возможности выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе. Это приведет к массовому оттоку лучших отечественных атлетов в другие страны. Первой ласточкой стал рекордсмен мира среди юношей Матвей Волков. Уроженец Иркутска теперь будет выступать за Белоруссию. И, возможно, это только начало. «Известия» попытались разобраться, как выйти из непростой ситуации.

Дело Лысенко

С 2015 года из-за допинговых скандалов была отстранена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Олимпийские игры в Рио наши спортсмены пропустили. За исключением Дарьи Клишиной, которая отстаивала свои права особым путем и получила индивидуальный допуск. В дальнейшем часть ведущих российских легкоатлетов добилась возможности выступать на международных стартах, но в нейтральном статусе. Годами шли переговоры, и были надежды, что к чемпионату мира — 2019 ситуация изменится — ВФЛА будет восстановлена и все наши спортсмены снова смогут соревноваться без каких-либо ограничений. Однако волей случая ситуация зашла в еще более глубокий кризис. Виной тому — «дело Лысенко».

Данил Лысенко — один из самых перспективных высотников в мировой истории. В 20 лет он стал вторым на чемпионате мира — 2017 в Лондоне, спустя полгода выиграл зимний «мир» в Бирмингеме. Летом-2018 установил личный рекорд, прыгнув гроссмейстерские 2,40 м. Мировой рекорд, который держится уже почти 30 лет, — 2,45 м. Специалисты не сомневались, что Данилу по силам перебить его. Однако незадолго до чемпионата Европы — 2018 Лысенко отстранили. За год он пропустил три допинг-теста. Ему светило два года дисквалификации. При этом он пропускал бы Олимпиаду в Токио.

Данил Лысенко | Источник: РИА "Новости"

Юное дарование попытались спасти. Один из пропущенных тестов объяснили тем, что спортсмен попал в ДТП. Приложили соответствующую справку из больницы. Если бы всё получилось, Лысенко могли оправдать полностью.

Однако во время разбирательств выяснилось, что справка из больницы поддельная. И все документы по делу отправлялись не лично спортсменом, а через ВФЛА — с подписями ее работников. Что стало поводом обвинить федерацию в причастности к мошенничеству. В результате World Athletics отстранила возглавляющего отечественную легкую атлетику Дмитрия Шляхтина, личного тренера Лысенко Евгения Загорулько и еще четырех сотрудников ВФЛА.

Всё зародилось в стенах федерации. Они придумали справку, чтобы отмазать его, хотя я был категорически против. Моя позиция была такая: попросить прощения, признать, что балбес. Но они решили ее сделать. И как! Сделать справку из больницы, которой не существует! А потом два года защищать ее! Да сразу надо бы признать, что не правы, наказать виновного. Это была инициатива исполнительного директора Александра Паркина, а сейчас от этого страдают все. Евгений Загорулько

Согласились, но не выплатили

В марте этого года на переговоры с World Athletics поехал уже новый президент ВФЛА — Евгений Юрченко. И услышал со стороны международной федерации очень жесткие требования, главное из которых — штраф в $10 млн. Правда, $5 млн из них условно. При этом $5 млн нужно было выплатить до 1 июля.

Юрченко согласился. Однако чем ближе дело шло к дедлайну, тем чаще говорил о необоснованности столь серьезной суммы. Почему он не делал это на встрече в марте — непонятно. Наверное, весной он, как и все, не сомневался, что государство изыщет $5 млн на спасение легкой атлетики. Увы, этого не случилось. К 1 июля ничего на счета World Athletics переведено не было. А сама ВФЛА фактически банкрот.

Евгений Юрченко | Источник: РИА "Новости"

Евгения Юрченко подвергли критике в прессе. И на днях он ушел в отставку. Причем настолько спешно, что даже не написал соответствующее заявление. О нем больше ничего не слышно. Российские спортивные власти твердят о непомерно большом штрафе, который выставила World Athletics. Но главные пострадавшие в этой ситуации — спортсмены.

Пока они бессрочно лишены возможности выступать даже в нейтральном статусе. И эта тупиковая ситуация может затянуться на годы. С учетом того что наши легкоатлеты (а конкретно к ним никаких претензий по части допинга нет) уже пропустили Олимпиаду в Бразилии, пропуск вторых Игр подряд станет для многих концом карьеры.

— Нормально ли, что единственный белый спринтер-барьерист топ-уровня Сергей Шубенков не может выступать с соперниками? А трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене? Каково им, зная, что они могут выиграть Олимпийские игры и вписать свое имя в историю, сидеть дома и наблюдать за соревнованиями по ТВ? — подчеркнул Евгений Загорулько.

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Попали в беду

Тупиковая ситуация вынуждает наших легкоатлетов задумываться о переходе в другие сборные. Они не хотят уезжать из России, но, возможно, другого шанса спасти свою мечту у них просто нет.

— Думаю, сейчас практически все наши ведущие спортсмены не исключают перехода в другие сборные. Что еще остается? — рассказал «Известиям» один из самых талантливых шестовиков мира, вице-чемпион Европы — 2018 Тимур Моргунов. — Для тех, кто не слишком глубоко следит за ситуацией в российской легкой атлетике, такие слова могут показаться шоком. Наши спортсмены хотят выступать за другие страны — ну что за бред? Однако реальность такова, что других вариантов спасти свои спортивные карьеры и продолжать заниматься любимым делом у них может просто не быть. Безумно грустно и обидно, что все могут разбежаться. Печально, что наше поколение, которое ни в чем не виновато, попало в такую беду. Наш вид спорта в России гибнет. Горько.

У Тимура Моргунова, как и почти у всех ведущих легкоатлетов страны, уже есть предложения от других стран. Многое сейчас зависит от Совета World Athletics, который пройдет 29—30 июля . По сегодняшним правилам, в случае смены спортивного гражданства атлету нужно отбыть карантин — три года не выступать на соревнованиях. Но не исключено, что WA в виде исключения разрешит российским легкоатлетам переходить в другие сборные по «упрощенке».

Тимур Моргунов | Источник: РИА "Новости"

— Сейчас все отечественные спортсмены отсидели уже почти два карантинных срока (с 2015 года). Так что можно рассчитывать на исключение от WA, — считает менеджер Марии Ласицкене и многих других российских легкоатлетов Ольга Назарова.

Если так — то уход в другие сборные наверняка приобретет массовый характер. Как и при полном исключении и роспуске нашей федерации. Есть еще вариант, при котором будут изысканы $10 млн и мы снова вернемся к переговорам о возвращении ВФЛА в международную семью. Но если к 1 июля не была найдена даже половина этой суммы, то он, очевидно, маловероятный.

Бороться за себя

Что же делать ВФЛА сейчас? Хотя бы найти нового руководителя. Евгений Юрченко официально уходит только с 28 июля.

— Надеюсь, что люди, которые принимают решения, все-таки сделают определенные выводы касательно руководителя, — говорит агент Михаил Гусев, который на последних выборах ВФЛА сам баллотировался в президенты. — Нельзя не учитывать, чем закончились два последних назначения — одно «делом Лысенко», другое досрочной отставкой. Жизнь показала, что нельзя сбрасывать со счетов опыт работы в легкой атлетике, связи на международном уровне. Без этого трудно делать адекватные шаги. Без образования и квалификации трудно будет где угодно. По общению с Юрченко могу сказать, что он достаточно обаятельный человек. Но этого мало. Нужна команда. Нужно по-настоящему любить это дело. Остаться без международных соревнований — трагедия. Еще с 1950-х годов всё построено так, что именно это является главной мотивацией. 29—30 июля будет Совет WA, и нам важно провести большую работу к этому моменту. Подготовиться по всем фронтам.

Мария Ласицкене | Источник: РИА "Новости"

По мнению Михаила Гусева, необходимо войти в режим диалога: связаться с каждым членом совета и объяснить ситуацию. Из-за коронавируса все в сложном экономическом положении. Если это необходимо — можно предоставить информацию о счетах федерации, добавил он.