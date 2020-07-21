Тупиковый период: Россия близка к потере всех лучших легкоатлетов
Спортсмены устали от пятилетних обещаний и уже начали вести переговоры с другими сборными.
Спортсмены устали от пятилетних обещаний и уже начали вести переговоры с другими сборными.
Российская легкая атлетика опустилась на самое дно. С высокой долей вероятности Совет World Athletics, который будет заседать
С 2015 года
Данил Лысенко — один из самых перспективных высотников в мировой истории. В 20 лет он стал вторым на чемпионате мира — 2017 в Лондоне, спустя полгода выиграл зимний «мир» в Бирмингеме. Летом-2018 установил личный рекорд, прыгнув гроссмейстерские 2,40 м. Мировой рекорд, который держится уже почти 30 лет, — 2,45 м. Специалисты не сомневались, что Данилу по силам перебить его. Однако незадолго до чемпионата Европы — 2018 Лысенко отстранили. За год он пропустил три
Юное дарование попытались спасти. Один из пропущенных тестов объяснили тем, что спортсмен попал в ДТП. Приложили соответствующую справку из больницы. Если бы всё получилось, Лысенко могли оправдать полностью.
Однако во время разбирательств выяснилось, что справка из больницы поддельная. И все документы по делу отправлялись не лично спортсменом, а через ВФЛА — с подписями ее работников. Что стало поводом обвинить федерацию в причастности к мошенничеству. В результате World Athletics отстранила возглавляющего отечественную легкую атлетику Дмитрия Шляхтина, личного тренера Лысенко Евгения Загорулько и еще четырех сотрудников ВФЛА.
Всё зародилось в стенах федерации. Они придумали справку, чтобы отмазать его, хотя я был категорически против. Моя позиция была такая: попросить прощения, признать, что балбес. Но они решили ее сделать. И как! Сделать справку из больницы, которой не существует! А потом два года защищать ее! Да сразу надо бы признать, что не правы, наказать виновного. Это была инициатива исполнительного директора Александра Паркина, а сейчас от этого страдают все.
В марте этого года на переговоры с World Athletics поехал уже новый президент ВФЛА — Евгений Юрченко. И услышал со стороны международной федерации очень жесткие требования, главное из которых — штраф в $10 млн. Правда, $5 млн из них условно. При этом $5 млн нужно было выплатить до 1 июля.
Юрченко согласился. Однако чем ближе дело шло к дедлайну, тем чаще говорил о необоснованности столь серьезной суммы. Почему он не делал это на встрече в марте — непонятно. Наверное, весной он, как и все, не сомневался, что государство изыщет $5 млн на спасение легкой атлетики. Увы, этого не случилось. К 1 июля ничего на счета World Athletics переведено не было. А сама ВФЛА фактически банкрот.
Евгения Юрченко подвергли критике в прессе. И на днях он ушел в отставку. Причем настолько спешно, что даже не написал соответствующее заявление. О нем больше ничего не слышно. Российские спортивные власти твердят о непомерно большом штрафе, который выставила World Athletics. Но главные пострадавшие в этой ситуации — спортсмены.
Пока они бессрочно лишены возможности выступать даже в нейтральном статусе. И эта тупиковая ситуация может затянуться на годы. С учетом того что наши легкоатлеты (а конкретно к ним никаких претензий по части допинга нет) уже пропустили Олимпиаду в Бразилии, пропуск вторых Игр подряд станет для многих концом карьеры.
— Нормально ли, что единственный белый
Тупиковая ситуация вынуждает наших легкоатлетов задумываться о переходе в другие сборные. Они не хотят уезжать из России, но, возможно, другого шанса спасти свою мечту у них просто нет.
— Думаю, сейчас практически все наши ведущие спортсмены не исключают перехода в другие сборные. Что еще остается? — рассказал «Известиям» один из самых талантливых шестовиков мира,
У Тимура Моргунова, как и почти у всех ведущих легкоатлетов страны, уже есть предложения от других стран. Многое сейчас зависит от Совета World Athletics, который пройдет
— Сейчас все отечественные спортсмены отсидели уже почти два карантинных срока (с 2015 года). Так что можно рассчитывать на исключение от WA, — считает менеджер Марии Ласицкене и многих других российских легкоатлетов Ольга Назарова.
Что же делать ВФЛА сейчас? Хотя бы найти нового руководителя. Евгений Юрченко официально уходит только с 28 июля.
— Надеюсь, что люди, которые принимают решения,
По мнению Михаила Гусева, необходимо войти в режим диалога: связаться с каждым членом совета и объяснить ситуацию.
На чаше весов — карьеры спортсменов. За пять лет простоя (а большая часть легкоатлетов не получила права выступать даже под нейтральным флагом) многие из них уже не верят, что за них