Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы
Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.
Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.
Об этом сообщают «РИА Новости». Его признали виновным в пассивной и активной коррупции.
Сообщается, что функционер был осужден по делу о сокрытии положительных
Ранее французская прокуратура требовала четырехлетнего тюремного заключения для Балахничева. Обвинение также потребовало взыскать с него штраф в размере 1,8 миллиона евро.
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