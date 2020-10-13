Исинбаева поделилась подробностями путаной речи перед Путиным

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Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова реально путаются. Но суть была сказана. Елена Исинбаева

Она добавила, что целью ее выступления было попросить у Путина внебюджетных 15 миллионов рублей для оцифровки студенческого спорта. По словам спортсменки, это необходимо для подсчета вовлеченных в спорт студентов.

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Выступление олимпийской чемпионки перед президентом стало поводом для шуток и насмешек в социальных сетях. «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу…» — заявила Исинбаева в ходе заседания.