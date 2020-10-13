Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
СКА-Хабаровск
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
14:30
Краснодар-2
Томь
Футбол. Сборные
16:30
Иран
Таджикистан
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Нефтехимик
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Кипр
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Мальта
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Алания
Футбол. Первый дивизион
19:00
Велес
Нижний Новгород
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Чертаново
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
ДР Конго
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Тунис
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Андорра
Футбол. Сборные
22:00
Сенегал
Мавритания
Футбол. Сборные
22:00
Мексика
Алжир
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
16Россия проиграла Швеции
11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Исинбаева поделилась подробностями путаной речи перед Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, председатель Ассоциации студенческих спортклубов (АССК) в интервью программы «Вечерний Ургант» поделилась подробностями путаной речи на заседании с президентом Владимиром Путиным.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова реально путаются. Но суть была сказана.
Елена Исинбаева

Она добавила, что целью ее выступления было попросить у Путина внебюджетных 15 миллионов рублей для оцифровки студенческого спорта. По словам спортсменки, это необходимо для подсчета вовлеченных в спорт студентов.

Читайте также
Исинбаева попросила выделить средства на цифровизацию студенческого спорта

Выступление олимпийской чемпионки перед президентом стало поводом для шуток и насмешек в социальных сетях. «Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу…» — заявила Исинбаева в ходе заседания.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. На ее счету также четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов.

 Российскую семью выселили из квартиры и обязали платить за нее ипотеку 17 лет
Путин отчитал журналиста за неуместный кашель во время интервью
Фанаты «Ливерпуля» просят купить экс-вратаря «Спартака»
Погромы в США: фанаты отметили победу «Лейкерс» в НБА
Куда пропал Александр Емельяненко? Спросили у тренера и подруги
Звездный канадец получит в «Вегасе» больше 60 миллионов долларов
Назван самый переоцененный футболист в истории
Бывший соперник Нурмагомедова назвал его главную силу
Почти 70 человек арестованы после победы «Лейкерс» в финале НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь