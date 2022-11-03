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18:51 (мск), источник: Sports.Ru

Федерацию легкой атлетики Кении могут отстранить от международных стартов из-за допинговых нарушений

Федерация легкой атлетики Кении может получить отстранение от международных соревнований из-за допинговых нарушений.

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Источник: AP 2022

«Сейчас мы находимся под пристальным наблюдением. Такими темпами мы можем не дотянуть и до нового года.

Все идет к тому, что Кения может получить бан и спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях», — сказал официальный представитель кенийской федерации Барнабас Корир.

Отмечается, что в 2022 году под допинговые санкции попали 22 кенийца, еще 19 дел находятся на стадии рассмотрения.

По словам главы Антидопингового агентства Кении Сары Шибуце, отчасти всплеск допинг-случаев связан с отсутствием стартов в период ковидных ограничений. После перерыва на соревнованиях возросла конкуренция, что побудило атлетов к использованию запрещенных методов.

По данным Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), с 2004 по 2018 год в общей сложности 138 кенийских спортсменов сдали положительные допинг-тесты.

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