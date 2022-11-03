Федерацию легкой атлетики Кении могут отстранить от международных стартов из-за допинговых нарушений

«Сейчас мы находимся под пристальным наблюдением. Такими темпами мы можем не дотянуть и до нового года.



Все идет к тому, что Кения может получить бан и спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях», — сказал официальный представитель кенийской федерации Барнабас Корир.

Отмечается, что в 2022 году под допинговые санкции попали 22 кенийца, еще 19 дел находятся на стадии рассмотрения.

По словам главы Антидопингового агентства Кении Сары Шибуце, отчасти всплеск допинг-случаев связан с отсутствием стартов в период ковидных ограничений. После перерыва на соревнованиях возросла конкуренция, что побудило атлетов к использованию запрещенных методов.