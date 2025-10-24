Ричмонд
Гельмут Марко: «Линдблад показал результат в практике, обратная связь впечатляет, “Ред Булл” очень доволен»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал шестое время пилота «Формулы-1» Арвида Линдблада в первой тренировке перед Гран-при Мехико.

Юниор команды заменял Макса Ферстаппена и опередил Юки Цуноду.

«Арвид оказался в очень сложной ситуации. Ему сказали: “Не наделай ничего плохого, не разбей машину”.

Но он все равно показал результат и стал быстрейшим среди новичков. И, должен сказать, техническая обратная связь впечатляет, мы очень довольны", — произнес Марко в эфире итальянского Sky.

Гельмут также отреагировал на вопрос о составах «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2026 — считается, что одно из мест займет Линдблад:

«Кое-какие ответы у нас есть, однако я не могу сказать, какими будут составы. Мы немного подождем, а затем примем решение. Посмотрим на эту гонку, а потом сделаем… по крайней мере дадим комментарии».

