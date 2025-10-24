Гельмут Марко: «Линдблад показал результат в практике, обратная связь впечатляет, “Ред Булл” очень доволен»

Юниор команды заменял Макса Ферстаппена и опередил Юки Цуноду.
«Арвид оказался в очень сложной ситуации. Ему сказали: “Не наделай ничего плохого, не разбей машину”.
Но он все равно показал результат и стал быстрейшим среди новичков. И, должен сказать, техническая обратная связь впечатляет, мы очень довольны", — произнес Марко в эфире итальянского Sky.
Гельмут также отреагировал на вопрос о составах «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2026 — считается, что одно из мест займет Линдблад:
«Кое-какие ответы у нас есть, однако я не могу сказать, какими будут составы. Мы немного подождем, а затем примем решение. Посмотрим на эту гонку, а потом сделаем… по крайней мере дадим комментарии».
Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер — 1-й, Антонелли — 2-й, Хюлькенберг — 3-й.
Лоран Мекьес: «По ходу сессии все команды лишились данных GPS, но Линдблад хорошо отработал».