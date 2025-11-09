Ричмонд
Льюис Хэмилтон о сходе: «С учетом повреждений болида уже ничего не мог сделать»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, на котором не сумел добраться до финиша.

Источник: Спортс"

Хэмилтон в начале заезда сломал переднее антикрыло, которое оказалось под днищем его болида и нанесло машине заметные повреждения. Хэмилтон вернулся на трассу после замены антикрыла, но через какое-то время вернулся в боксы и сошел с дистанции гонки.

"Я надеялся, что все-таки смогу еще что-то сделать на трассе. Но с учетом повреждений болида я уже ничего не мог сделать.

Я полностью потерял контроль над задней осью болида, шины изнашивались очень быстро. Мне очень жаль, что так вышло, за всю нашу команду. Но я уже ничего не мог поделать", — рассказал Хэмилтон.

