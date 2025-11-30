Ричмонд
«Ред Булл» объявит состав пилотов на сезон-2026 в ближайший вторник — 2 декабря

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес сообщил, что команда объявит состав пилотов на сезон-2026 во вторник после Гран-при Катара — 2-го декабря.

Источник: Спортс"

Ожидается, что напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар, а за «Рейсинг Буллз» будут выступать Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.

«Могу сказать вам лишь то, что мы будем придерживаться своего плана и объявим состав пилотов “Ред Булл” в ближайший вторник. Мы уверены, что это объявление не повлияет на сосредоточенность команды на том, чтобы как можно лучше выступить на Гран-при Абу-Даби», — рассказал Мекьес.

