«Ред Булл» объявит состав пилотов на сезон-2026 в ближайший вторник — 2 декабря

Ожидается, что напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар, а за «Рейсинг Буллз» будут выступать Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.
«Могу сказать вам лишь то, что мы будем придерживаться своего плана и объявим состав пилотов “Ред Булл” в ближайший вторник. Мы уверены, что это объявление не повлияет на сосредоточенность команды на том, чтобы как можно лучше выступить на Гран-при Абу-Даби», — рассказал Мекьес.
