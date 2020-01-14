Экипаж Каргинова победил на четвертом этапе подряд на ралли «Дакар» в категории грузовиков
ТАСС, 14 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап
ТАСС, 14 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап
Протяженность спецучастка между городами
В категории багги первые два места заняли гонщики, выступающие на ОТ3 и не участвующие в общем зачете: победу одержал американец Блэйд Хильдебранд, который прошел дистанцию за 4 часа 42 секунды, второй результат показал его соотечественник Митчелл Гатри (+0.58). Третьим стал также американец Кейси Карри (+3.30) на
В классе автомобилей лучшим стал француз Стефан Петерансель («Мини»), который прошел спецучасток за 3 часа 8 минут 31 секунду. Второе место занял катарец Нассер
В зачете квадроциклов победил чилиец Игнасио Касале на «Ямахе», преодолевший дистанцию за 4 часа 39 минут 25 секунд, второе место занял его соотечественник Джованни Энрико, также выступающий на «Ямахе» (+0.03), третье — француз Александр Жиру на
Общая протяженность
Положение в общем зачете
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «Камаз-мастер») — 38:05.25;
2. Антон Шибалов (Россия, «Камаз-мастер») — +38.35;
3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +1:08.36…
5. Дмитрий Сотников (Россия, «Камаз-мастер») — +2:49.29.
Багги
1. Кейси Карри (США, Can-Am) — 43:51.49;
2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — +23.37;
3. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) — +41.26.
Автомобили
1. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — 35:11.54;
2. Насер
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») — +6.38…
15. Александр Доросинский (Россия, «Мини») — +4:13.07.
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») — 40:52.23;
2. Симон Витс (Франция, «Ямаха») — +44.57;
3. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») — +1:32.33.
Мотоциклы
1. Рикки Брабек (США, «Хонда») — 31:59.29;
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») — +20.53;
3. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) — +26.43…
64. Дмитрий Агошков (Россия, KTM) — +14:00.12.