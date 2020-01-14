Экипаж Каргинова победил на четвертом этапе подряд на ралли «Дакар» в категории грузовиков

Источник: AP 2020

Протяженность спецучастка между городами Вада-аль-Давасир и Харад составила 410 км. Каргинов преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 42 секунды, второе место занял белорус Сергей Вязович (+3.19) на МАЗе, третье время показал экипаж «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева (+9.24), который выбыл в пятницу из общего зачета, но продолжил участие в марафоне. Для Каргинова эта победа на текущем «Дакаре» стала четвертой кряду и пятой в целом.

В категории багги первые два места заняли гонщики, выступающие на ОТ3 и не участвующие в общем зачете: победу одержал американец Блэйд Хильдебранд, который прошел дистанцию за 4 часа 42 секунды, второй результат показал его соотечественник Митчелл Гатри (+0.58). Третьим стал также американец Кейси Карри (+3.30) на Сan-Am, четвертым — россиянин Сергей Карякин (+10.27), также выступающий на Can-Am.

Читайте также Восьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов отменен в память о погибшем гонщике Гонсалвеше

В классе автомобилей лучшим стал француз Стефан Петерансель («Мини»), который прошел спецучасток за 3 часа 8 минут 31 секунду. Второе место занял катарец Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» (+0.15), третье — представитель Саудовской Аравии Ясир Сейдан (+4.48) на «Мини». Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» испанец Фернандо Алонсо на «Тойоте» стал девятым (+13.03). Россиянин Александр Доросинский («Мини») занял 12-е место (+13.49).

В зачете квадроциклов победил чилиец Игнасио Касале на «Ямахе», преодолевший дистанцию за 4 часа 39 минут 25 секунд, второе место занял его соотечественник Джованни Энрико, также выступающий на «Ямахе» (+0.03), третье — француз Александр Жиру на Can-Am (+0.11). Среди мотоциклистов лучшим на «Хускварне» стал чилиец Пабло Кинтанилья (3:30.33), на второй строчке расположился австралиец Тоби Прайс на КТМ (+1.54), на третьей — испанец Хоан Барреда Борт, выступающий на «Хонде» (+2.42), россиянин Дмитрий Агошков стал 61-м (+1:19.55).

Общая протяженность ралли-рейда «Дакар» составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км — скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

Положение в общем зачете

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, «Камаз-мастер») — 38:05.25;

2. Антон Шибалов (Россия, «Камаз-мастер») — +38.35;

3. Сергей Вязович (Белоруссия, МАЗ) — +1:08.36…

5. Дмитрий Сотников (Россия, «Камаз-мастер») — +2:49.29.

Багги

1. Кейси Карри (США, Can-Am) — 43:51.49;

2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — +23.37;

3. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) — +41.26.

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — 35:11.54;

2. Насер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — +0.24;

3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») — +6.38…

15. Александр Доросинский (Россия, «Мини») — +4:13.07.

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») — 40:52.23;

2. Симон Витс (Франция, «Ямаха») — +44.57;

3. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») — +1:32.33.