Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком первого тура Евролиги

В пятницу ЦСКА в гостях переиграл испанскую «Валенсию» со счетом 96:71, Джеймс набрал 20 очков, сделал пять передач и два подбора. Джеймс в третий раз в карьере был выбран лучшим игроком тура.

Игрок «Химок» Янис Тимма и баскетболист немецкой «Баварии» Нихад Джедович сделали по четыре перехвата (лучший результат в туре).

ЦСКА примет «Баварию» во втором туре Евролиги, встреча пройдет 10 октября. В Единой лиге ВТБ ЦСКА провел два матча, по разу одержав победу и потерпев поражение. В понедельник ЦСКА на своем паркете сыграет с петербургским «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ.