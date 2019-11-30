Гризманн сглазил и баскетбольную «Барсу». ЦСКА наконец-то победил
Лидер Евролиги получил +29. Действующий чемпион вернулся в гонку!
Лидер Евролиги получил +29. Действующий чемпион вернулся в гонку!
Российские клубы проигрывают в Евролиге. Казалось бы, неудачные итоги испанской недели можно попробовать объяснить, но неудачи не собираются останавливаться. Сначала «Химки» довольно неожиданно проиграли «Фенербахче». Если
Но если «Фенербахче» благодаря невероятным усилиям их звёздного коуча хоть
Завершал игровой день ЦСКА, который приехал в гости к лидеру чемпионата — «Барселоне». Испанский клуб наделал много шума летом: завалил деньгами Николу Миротича, переманил из ЦСКА Кори Хиггинса, выиграл борьбу за Малкольма Дилэйни.
Армейцам на выезде приходится крайне непросто. Всё началось во Франции, когда «Виллербан» победил действующего чемпиона Евролиги дальним броском на последних секундах. После команда Димитриса Итудиса оступилась в Витории, а сразу через несколько дней в Мадриде. Три поражения ЦСКА. Когда такое было?
Первая четверть началась с разведки. «Барселона», как казалось, должна была попробовать давить габаритами, но Хайнс справился с высоченным Томичем. Фойтманн растягивал оборону дальними бросками и это давало результат. Но самым удивительным было отсутствие Майка Джеймса в стартовой пятёрке. Его место занял Хэкетт, но запомниться
Пять потерь ЦСКА в первой четверти могли оказаться для российской команды фатальными. И это сюда ещё не записали бросок Джеймса в раннем нападении с середины площадки. Понятно, что американец был уверен в том, что на нём нарушили правила и потому отправил снаряд в сторону кольца. Но судьи были другого мнения относительно определения фола. Итудис сильно улыбался. Кажется, он
Армейцы не были лучшей командой в первой половине, но «Барселона» была
Вторую четверть москвичи выиграли с огромной разницей (33:18), но опасения всё ещё сохранялись. Тем более, большой перерыв — это то время, когда можно перезагрузиться и вернуться.
Не случилось.
В первых рядах на паркете сидел звёздный футболист «Барсы» Антуан Гризманн. Француз с большим скандалом перевёз свои таланты летом из «Атлетико» и одновременно стал болельщиком баскетбольных
Испанская команда играла без энергии. Кроме Миротича никто больше не мог попасть издали. Взаимопонимания не было никакого. «Барса» ты ли это? Но нужно отдать и должное ЦСКА.
В третьей четверти ЦСКА продолжил атаковать с высоким процентом, а «Барселона» так и не нашла ключи к обороне соперника. Всего за матч испанцы сподобились на 14 передач, хотя несколько раз ассисты стоило записывать на счёт соперника — настолько хорошими передачами они снабжали игроков «Барсы».
Единственным компонентом, в котором хозяева реально смогли соперничать, стали потери (победа каталонцев 16:15). Подбор уверенно забрали гости, как и общее количество результативных передач. Но самым главным фактором разгрома, конечно, стал процент реализации бросков. Особенно дальних. «Барселона» едва перешла 10-процентную отметку, сподобившись всего на 2 попадания из 18 попыток. В ЦСКА все, кто бросал ушли с паркета с забитой «трёхой». Даже Кайл Хайнс, для которого это всего лишь вторая дальняя попытка в этом сезоне. Ну, а что, зато теперь хороший процент.
ЦСКА не только добывает важную победу, но и, что важнее, прерывает серию выездных поражений.
Марат Арасланов