ЦСКА выиграл у «Басконии» и одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 33 очка. У «Басконии» больше всех очков набрал Юссуфа Фолл (19). 29-летний американский защитник Джеймс преодолел отметку в 2000 очков в Евролиге.
Я знал, что я близок к этой отметке, но не знал точной цифры. Рад, что удалось добиться такого показателя, я шел к этому шесть лет. Главное, мы смогли добиться победы, от этого я больше счастлив.
ЦСКА одержал третью победу кряду, 10 января московский клуб на выезде победил немецкую «Баварию» (84:77), а 14 января дома выиграл у испанского «Реала» (60:55).
В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 14 победами в 20 матчах. «Баскония» занимает 14-е место, одержав семь побед при 13 поражениях.
В следующем матче ЦСКА примет испанскую «Валенсию», «Баскония» дома встретится с российским клубом «Химки». Обе встречи пройдут 23 января.