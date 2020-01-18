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00:18 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА выиграл у «Басконии» и одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл дома испанскую «Басконию» со счетом 94:90 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 6587 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 33 очка. У «Басконии» больше всех очков набрал Юссуфа Фолл (19). 29-летний американский защитник Джеймс преодолел отметку в 2000 очков в Евролиге.

Я знал, что я близок к этой отметке, но не знал точной цифры. Рад, что удалось добиться такого показателя, я шел к этому шесть лет. Главное, мы смогли добиться победы, от этого я больше счастлив.
Майк Джеймс

ЦСКА одержал третью победу кряду, 10 января московский клуб на выезде победил немецкую «Баварию» (84:77), а 14 января дома выиграл у испанского «Реала» (60:55).

В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 14 победами в 20 матчах. «Баскония» занимает 14-е место, одержав семь побед при 13 поражениях.

В следующем матче ЦСКА примет испанскую «Валенсию», «Баскония» дома встретится с российским клубом «Химки». Обе встречи пройдут 23 января.

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