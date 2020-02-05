«Зенит» проиграл «Фенербахче» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты «Зенита» Густаво Айон и Остин Холлинс, набравшие по 16 очков. В составе турецкой команды больше всех очков набрал Лео Вестерман (13).

В турнирной таблице Евролиги «Зенит» занимает 17-е место, имея в активе семь побед в 23 матчах. «Фенербахче» идет на восьмой строчке, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hriiAGSmSMQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.