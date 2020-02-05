Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Верона
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Амьен
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Бордо
11
Хоккей. НХЛ
6.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.02
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
22:33 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 февраля. Российский «Зенит» (Санкт-Петербург) дома уступил турецкому «Фенербахче» со счетом 68:73 в матче 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошел в Санкт-Петербурге в присутствии 4196 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты «Зенита» Густаво Айон и Остин Холлинс, набравшие по 16 очков. В составе турецкой команды больше всех очков набрал Лео Вестерман (13).

В турнирной таблице Евролиги «Зенит» занимает 17-е место, имея в активе семь побед в 23 матчах. «Фенербахче» идет на восьмой строчке, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре Евролиги «Зенит» в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом» 7 февраля, «Фенербахче» в этот же день примет израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Читайте также
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
«Спартак» уступил «Локомотиву» на турнире в Катаре
Губерниев: Жалко Тихонова — никому не нужен, глубоко несчастен
Конфликт Месси с руководством «Барселоны» получил продолжение
Московскому «Динамо» запретили регистрировать новых футболистов
Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в матче в Испании
Геннадий Орлов рассказал об интересе к Артему Дзюбе из Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь