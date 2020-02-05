«Зенит» проиграл «Фенербахче» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты «Зенита» Густаво Айон и Остин Холлинс, набравшие по 16 очков. В составе турецкой команды больше всех очков набрал Лео Вестерман (13).
В турнирной таблице Евролиги «Зенит» занимает 17-е место, имея в активе семь побед в 23 матчах. «Фенербахче» идет на восьмой строчке, одержав 12 побед и потерпев 11 поражений.
В следующем туре Евролиги «Зенит» в гостях сыграет с греческим «Панатинаикосом» 7 февраля, «Фенербахче» в этот же день примет израильский «Маккаби» из Тель-Авива.