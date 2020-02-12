Пласа покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Зенит»

Как отмечается в сообщении, клуб расторг контракт с 56-летним испанским специалистом по соглашению сторон.

«Благодарим Пласу за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Пласа возглавил «Зенит» в декабре 2018 года. В прошлом сезоне петербургский клуб занял четвертое место в чемпионате Единой лиги ВТБ.