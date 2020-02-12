Пласа покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Зенит»
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жоан Пласа покинул пост главного тренера
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жоан Пласа покинул пост главного тренера
Как отмечается в сообщении, клуб расторг контракт с 56-летним испанским специалистом по соглашению сторон.
«Благодарим Пласу за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.
Пласа возглавил «Зенит» в декабре 2018 года. В прошлом сезоне петербургский клуб занял четвертое место в чемпионате Единой лиги ВТБ.
В сезоне-2019/20 команда дебютировала в Евролиге. В регулярном чемпионате турнира «Зенит» одержал 7 побед в 24 матчах и занимает предпоследнее место в таблице. В Единой лиге ВТБ «Зенит» выиграл шесть матчей из 16 и располагается на 11-й строчке.