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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пласа покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Зенит»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Жоан Пласа покинул пост главного тренера санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит», сообщается на официальном сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, клуб расторг контракт с 56-летним испанским специалистом по соглашению сторон.

«Благодарим Пласу за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пласа возглавил «Зенит» в декабре 2018 года. В прошлом сезоне петербургский клуб занял четвертое место в чемпионате Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2019/20 команда дебютировала в Евролиге. В регулярном чемпионате турнира «Зенит» одержал 7 побед в 24 матчах и занимает предпоследнее место в таблице. В Единой лиге ВТБ «Зенит» выиграл шесть матчей из 16 и располагается на 11-й строчке.

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