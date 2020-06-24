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14:15 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проведет первый матч в новом сезоне Евролиги 1 октября против «Барселоны»

ТАСС, 24 июня. Опубликован календарь матчей баскетбольной Евролиги на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Первый тур пройдет 1 и 2 октября, сезон откроет гостевой матч петербургского «Зенита» с турецким клубом «Анадолу Эфес». В тот же день московский ЦСКА встретится в гостях с испанской «Барселоной», а 2 октября подмосковные «Химки» на домашнем паркете примут греческий «Панатинаикос».

Очные встречи «Химки» и ЦСКА проведут 11 декабря (на площадке подмосковного клуба) и 2 апреля (в Москве). С «Зенитом» ЦСКА сыграет 18 декабря на выезде и 30 марта дома. «Химки» и «Зенит» в первой очной встрече сыграют 17 ноября в Санкт-Петербурге, ответный матч пройдет 26 марта. Всего запланировано 34 тура, последний тур регулярного чемпионата пройдет 8—9 апреля.

Прошедший сезон Евролиги не был доигран (это произошло впервые в истории турнира), причиной досрочного завершения стала пандемия коронавируса. Участие в прерванном сезоне также принимали ЦСКА, «Химки» и «Зенит», проводивший первый сезон на правах обладателя специального приглашения. В новом сезоне выступят все те же клубы, которые выступали в предыдущем. Помимо упомянутых команд, в Евролиге сыграют греческий «Олимпиакос», израильский «Маккаби» (Тель-Авив), испанские «Реал» (Мадрид), «Валенсия» и «Баскония», турецкий «Фенербахче», германские «Альба» и «Бавария» (Мюнхен), литовский «Жальгирис», сербская «Црвена Звезда», французский «Вийёрбан» и итальянский «Милан».

До лета 2000 года Евролига называлась Кубком европейских чемпионов и проводилась под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). Из-за конфликта между FIBA и организаторами соревнования с сезона-2000/01 стали проводиться два независимых турнира: Суперлига FIBA и Евролига УЛЕБ. С сезона-2008/09 FIBA и организаторы Евролиги пришли к соглашению, Евролига стала снова считаться главным клубным турниром на континенте.

Наиболее титулованным клубом Евролиги (с учетом сезонов до 2000 года) является «Реал», который десять раз выигрывал турнир. ЦСКА побеждал восемь раз (последнюю победу армейцы одержали в 2019 году) и занимает второе место по количеству титулов. Тройку замыкает «Маккаби» (шесть побед).

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