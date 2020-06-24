ЦСКА проведет первый матч в новом сезоне Евролиги 1 октября против «Барселоны»

Источник: РИА "Новости"

Первый тур пройдет 1 и 2 октября, сезон откроет гостевой матч петербургского «Зенита» с турецким клубом «Анадолу Эфес». В тот же день московский ЦСКА встретится в гостях с испанской «Барселоной», а 2 октября подмосковные «Химки» на домашнем паркете примут греческий «Панатинаикос».

Очные встречи «Химки» и ЦСКА проведут 11 декабря (на площадке подмосковного клуба) и 2 апреля (в Москве). С «Зенитом» ЦСКА сыграет 18 декабря на выезде и 30 марта дома. «Химки» и «Зенит» в первой очной встрече сыграют 17 ноября в Санкт-Петербурге, ответный матч пройдет 26 марта. Всего запланировано 34 тура, последний тур регулярного чемпионата пройдет 8—9 апреля .

Прошедший сезон Евролиги не был доигран (это произошло впервые в истории турнира), причиной досрочного завершения стала пандемия коронавируса. Участие в прерванном сезоне также принимали ЦСКА, «Химки» и «Зенит», проводивший первый сезон на правах обладателя специального приглашения. В новом сезоне выступят все те же клубы, которые выступали в предыдущем. Помимо упомянутых команд, в Евролиге сыграют греческий «Олимпиакос», израильский «Маккаби» (Тель-Авив), испанские «Реал» (Мадрид), «Валенсия» и «Баскония», турецкий «Фенербахче», германские «Альба» и «Бавария» (Мюнхен), литовский «Жальгирис», сербская «Црвена Звезда», французский «Вийёрбан» и итальянский «Милан».

До лета 2000 года Евролига называлась Кубком европейских чемпионов и проводилась под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). Из-за конфликта между FIBA и организаторами соревнования с сезона-2000/01 стали проводиться два независимых турнира: Суперлига FIBA и Евролига УЛЕБ. С сезона-2008/09 FIBA и организаторы Евролиги пришли к соглашению, Евролига стала снова считаться главным клубным турниром на континенте.