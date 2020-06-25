СМИ: Воронцевич близок к уходу из ЦСКА

По его информации, услуги 32-летнего форварда были предложены ведущим клубам Единой лиги ВТБ.

Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года, контракт игрока с армейцами был рассчитан до июня. Вместе с ЦСКА баскетболист трижды выигрывал Евролигу и 13 раз становился чемпионом России.