СМИ: Воронцевич близок к уходу из ЦСКА
Баскетболист Андрей Воронцевич, вероятно, покинет московский ЦСКА этим летом, сообщает литовский журналист Донатас Урбонас в своем микроблоге в Twitter.
Баскетболист Андрей Воронцевич, вероятно, покинет московский ЦСКА этим летом, сообщает литовский журналист Донатас Урбонас в своем микроблоге в Twitter.
По его информации, услуги 32-летнего форварда были предложены ведущим клубам Единой лиги ВТБ.
Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года, контракт игрока с армейцами был рассчитан до июня. Вместе с ЦСКА баскетболист трижды выигрывал Евролигу и 13 раз становился чемпионом России.