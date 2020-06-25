Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Бернли
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
24.06
Реал
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
17Черный день российского футбола
15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Воронцевич близок к уходу из ЦСКА

Баскетболист Андрей Воронцевич, вероятно, покинет московский ЦСКА этим летом, сообщает литовский журналист Донатас Урбонас в своем микроблоге в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По его информации, услуги 32-летнего форварда были предложены ведущим клубам Единой лиги ВТБ.

Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года, контракт игрока с армейцами был рассчитан до июня. Вместе с ЦСКА баскетболист трижды выигрывал Евролигу и 13 раз становился чемпионом России.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Реал» обошел «Барселону», у Рамоса три гола в четырех турах
Четыре клуба РПЛ суммарно оштрафовали на 100 тысяч рублей
Как Массимо Каррера повторяет в Греции историю «Спартака»
В РПЛ сообщили о случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»
Полузащитник «Барселоны» согласился перейти в «Ювентус»
Заболотный высмеял дебют 15-летнего игрока в чемпионате Испании
Невероятные скидки на самое нужное на Aliexpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь