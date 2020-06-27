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12:24 (мск), источник: ТАСС

Губанов покинул баскетбольный клуб «Химки»

ТАСС, 27 июня. Форвард Петр Губанов покинул подмосковный баскетбольный клуб «Химки». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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«По окончании срока действия контракта наш клуб покидает российский форвард Петр Губанов, — говорится в сообщении. — К сожалению, из-за травмы колена 33-летний игрок не провел в сезоне-2019/20 ни одного матча. Желаем Петру здоровья и скорейшего возвращения в игру».

Во время загрузки произошла ошибка.

Губанов выступал за «Химки» с 2018 года, также он играл за команду в 2009—2010 годах. Кроме того, форвард выступал за «Университет-Югру» из Сургута, московское «Динамо», казанский УНИКС, красноярский «Енисей», «Нижний Новгород». Губанов является четырехкратным серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Предыдущий сезон Единой лиги ВТБ был остановлен из-за пандемии коронавируса, также не была доиграна Евролига. «Химки» в следующем сезоне будут представлять Россию и Единую лигу ВТБ в Евролиге, вместе с московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

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