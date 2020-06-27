Губанов покинул баскетбольный клуб «Химки»
ТАСС, 27 июня. Форвард Петр Губанов покинул подмосковный баскетбольный клуб «Химки». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
ТАСС, 27 июня. Форвард Петр Губанов покинул подмосковный баскетбольный клуб «Химки». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«По окончании срока действия контракта наш клуб покидает российский форвард Петр Губанов, — говорится в сообщении. — К сожалению,
Губанов выступал за «Химки» с 2018 года, также он играл за команду в 2009—2010 годах. Кроме того, форвард выступал за «Университет-Югру» из Сургута, московское «Динамо», казанский УНИКС, красноярский «Енисей», «Нижний Новгород». Губанов является четырехкратным серебряным призером Единой лиги ВТБ.
Предыдущий сезон Единой лиги ВТБ был остановлен