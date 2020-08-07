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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-баскетболист «Црвены Звезды» скончался в возрасте 27 лет от инфаркта

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший центровой баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Майкл Оджо скончался в возрасте 27 лет от сердечного приступа, сообщает портал Eurohoops.

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Инцидент случился во время индивидуальной тренировки игрока с белградским «Партизаном». Оджо был доставлен в больницу. Врачи не смогли спасти его жизнь. Отмечается, что у молодого баскетболиста не было проблем со здоровьем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлый сезон Оджо провел в «Црвене Звезде», после чего стал свободным агентом.

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