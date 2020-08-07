Экс-баскетболист «Црвены Звезды» скончался в возрасте 27 лет от инфаркта
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший центровой баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Майкл Оджо скончался в возрасте 27 лет от сердечного приступа, сообщает портал Eurohoops.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший центровой баскетбольного клуба «Црвена Звезда» Майкл Оджо скончался в возрасте 27 лет от сердечного приступа, сообщает портал Eurohoops.
Инцидент случился во время индивидуальной тренировки игрока с белградским «Партизаном». Оджо был доставлен в больницу. Врачи не смогли спасти его жизнь. Отмечается, что у молодого баскетболиста не было проблем со здоровьем.
Прошлый сезон Оджо провел в «Црвене Звезде», после чего стал свободным агентом.