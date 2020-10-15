Текущие события
Футбол. Лига наций
14.10
Италия
Нидерланды
11
Футбол. Лига наций
14.10
Польша
Босния и Герцеговина
30
Футбол. Лига наций
14.10
Англия
Дания
01
Футбол. Лига наций
14.10
Исландия
Бельгия
12
Футбол. Лига наций
14.10
Хорватия
Франция
12
Футбол. Лига наций
14.10
Португалия
Швеция
30
Футбол. Лига наций
14.10
Шотландия
Чехия
10
Футбол. Лига наций
14.10
Норвегия
Северная Ирландия
10
Футбол. Лига наций
14.10
Румыния
Австрия
01
Футбол. Лига наций
14.10
Словакия
Израиль
23
Футбол. Лига наций
14.10
Россия
Венгрия
00
Футбол. Лига наций
14.10
Турция
Сербия
22
Футбол. Лига наций
14.10
Болгария
Уэльс
01
Футбол. Лига наций
14.10
Эстония
Армения
11
Футбол. Лига наций
14.10
Македония
Грузия
11
Футбол. Лига наций
14.10
Греция
Косово
00
Футбол. Лига наций
14.10
Молдавия
Словения
04
Футбол. Лига наций
14.10
Беларусь
Казахстан
20
Хоккей. КХЛ
14.10
Витязь
Автомобилист
34
Хоккей. КХЛ
14.10
Спартак
Барыс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
14.10
Сочи
СКА
14
Футбол. Лига наций
14.10
Финляндия
Ирландия
10
Футбол. Лига наций
14.10
Литва
Албания
00
Хоккей. КХЛ
14.10
Ак Барс
Амур
40
Хоккей. КХЛ
14.10
Йокерит
ЦСКА
52
Хоккей. КХЛ
14.10
Динамо Р
Локомотив
Б
23
Хоккей. КХЛ
14.10
Металлург Мг
Авангард
30
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
00:15 (мск), источник: ТАСС

«Химки» потерпели третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив «Реалу»

ТАСС, 14 октября. Испанский баскетбольный клуб «Реал» обыграл российские «Химки» в домашнем матче третьего тура Евролиги. Встреча завершилась со счетом 94:85.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Девин Букер, который набрал 22 очка. У испанского клуба больше всех очков на счету Серхио Льюля (21). Из-за травмы игру пропустил защитник «Химок» Алексей Швед.

«Реал» одержал первую победу в сезоне, клуб занимает 15-е место, «Химки» потерпели третье поражение кряду и располагаются на 17-й строчке. В следующем туре испанский клуб 16 октября на выезде сыграет с итальянским «Милано», «Химки» в этот же день в гостях встретятся с испанской «Басконией».

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Сборная России так и не выиграла дома в октябре
«Уже летит в Турин»: Роналду сбежал со второго карантина
«Зенит» все-таки купит защитника. Кто такой Чистяков
СМИ: Петр Ян проведет бой против Стерлинга 12 декабря
Новым главным тренером «Динамо» официально назначен Сандро Шварц
«Наполи» засчитали техническое поражение в игре с «Ювентусом»
Сборная Дании победила команду Англии в матче Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь