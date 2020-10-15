«Химки» потерпели третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге, уступив «Реалу»

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Девин Букер, который набрал 22 очка. У испанского клуба больше всех очков на счету Серхио Льюля (21). Из-за травмы игру пропустил защитник «Химок» Алексей Швед.

«Реал» одержал первую победу в сезоне, клуб занимает 15-е место, «Химки» потерпели третье поражение кряду и располагаются на 17-й строчке. В следующем туре испанский клуб 16 октября на выезде сыграет с итальянским «Милано», «Химки» в этот же день в гостях встретятся с испанской «Басконией».