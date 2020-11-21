Защитник БК ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком недели в Евролиге

Джеймс стал самым результативным игроком в составе своей команды в матчах против литовского «Жальгириса» (87:78) и германской «Баварии» (89:81). В матче девятого тура против «Жальгириса» 30-летний баскетболист набрал 27 очков и сделал пять передач.