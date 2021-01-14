ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Жальгириса» в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс (21 очко). Дабл-даблом отметился центровой армейцев Никола Милутинов (10 очков + 14 подборов).
ЦСКА обыграл «Жальгирис» пятый раз подряд. Три матча из пяти прошли на площадке армейцев, два из них завершились в овертайме. «Жальгирис» потерпел первое поражение в последних семи матчах в Евролиге.
В турнирной таблице ЦСКА укрепил лидерство, одержав 15 побед в 19 играх. «Жальгирис» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, в активе команды 11 побед в 19 матчах.
В следующем туре ЦСКА 15 января примет «Барселону», «Жальгирис» в этот же день на выезде сыграет с российским «Зенитом» из Санкт-Петербурга.