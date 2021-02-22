Дабл-дабл Пангоса принес баскетболистам «Зенита» победу над «Миланом» в матче Евролиги

Самыми результативными игроками матча стали форвард российской команды Артурас Гудайтис и его одноклубник защитник Кевин Пангос, а также защитник «Милана» Кевин Пантер — в их активе по 16 очков. Пангос оформил дабл-дабл, на его счету 10 результативных передач.

В турнирной таблице «Зенит» занимает седьмое место, одержав в 24 матчах 15 побед. «Милан» с 16 победами в 25 встречах идет на третьей строчке.