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22:19 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Пангоса принес баскетболистам «Зенита» победу над «Миланом» в матче Евролиги

ТАСС, 22 февраля. Российский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над итальянским «Миланом» со счетом 79:70 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3070 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самыми результативными игроками матча стали форвард российской команды Артурас Гудайтис и его одноклубник защитник Кевин Пангос, а также защитник «Милана» Кевин Пантер — в их активе по 16 очков. Пангос оформил дабл-дабл, на его счету 10 результативных передач.

В турнирной таблице «Зенит» занимает седьмое место, одержав в 24 матчах 15 побед. «Милан» с 16 победами в 25 встречах идет на третьей строчке.

В следующем матче «Зенит» 25 февраля примет испанскую «Валенсию». «Милан» в этот же день на своей площадке встретится с подмосковными «Химками».

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