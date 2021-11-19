УНИКС одержал 3-ю подряд победу в Евролиге, переиграв «Альбу»
В Казани состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором УНИКС на своей площадке переиграл берлинскую «Альбу».
В Казани состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором УНИКС на своей площадке переиграл берлинскую «Альбу».
Встреча завершилась победой российского клуба со счетом 85:71 (13:26, 27:22, 19:12, 26:11). Самым результативным игроком матча стал хорватский форвард казанцев Марио Хезоня, набравший 22 очка (7 подборов, 5 передач).
Таким образом, УНИКС одержал 3-ю победу в Евролиге подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Альба» располагается на 16-й строчке.