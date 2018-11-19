Джеймс: Переезд на западное побережье изменил всё в моей жизни

«Я провёл все 33 года жизни на востоке США. Поэтому переезд на западное побережье изменил всё. Хотя восток и запад разделяют всего три часовых пояса, для меня всё стало совершенно другим. Когда так долго живёшь в одной части страны, то после перемещения в другую вместе с семьёй определённое время уходит на то, чтобы привыкнуть к новым условиям.



Это касается и баскетбола. Название “Лейкерс” говорит само за себя. Партнёры и тренерский штаб верят в меня. Так что когда я выхожу на площадку, то стараюсь быть максимально эффективным и вести команду к победе», — передаёт слова Джеймса ESPN.