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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Джеймс: Переезд на западное побережье изменил всё в моей жизни

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что смена команды в межсезонье серьёзно повлияла на его игру.

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Источник: AP 2018

«Я провёл все 33 года жизни на востоке США. Поэтому переезд на западное побережье изменил всё. Хотя восток и запад разделяют всего три часовых пояса, для меня всё стало совершенно другим. Когда так долго живёшь в одной части страны, то после перемещения в другую вместе с семьёй определённое время уходит на то, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Это касается и баскетбола. Название “Лейкерс” говорит само за себя. Партнёры и тренерский штаб верят в меня. Так что когда я выхожу на площадку, то стараюсь быть максимально эффективным и вести команду к победе», — передаёт слова Джеймса ESPN.

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