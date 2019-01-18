«Денвер» разгромил «Чикаго», «Торонто» без Леонарда обыграл «Финикс»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете разгромил «Чикаго Буллз» — 135:105.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете разгромил «Чикаго Буллз» — 135:105.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «быков» Лаури Маркканен, оформивший
В параллельной встрече «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Финикс Санз» — 111:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 30 очков. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон оформил