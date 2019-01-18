«Денвер» разгромил «Чикаго», «Торонто» без Леонарда обыграл «Финикс»

Самым результативным игроком встречи стал форвард «быков» Лаури Маркканен, оформивший дабл-даблл из 27 очков и 10 подборов. 17 баллов на счету Робина Лопеса, 15 — у Джабари Паркера. В составе «Денвера» 25 очков в активе Джамала Маррея. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 18 баллов и 11 результативных передач.